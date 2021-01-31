Dünya BM Irak Özel Temsilcisi ile Hamaneyin danışmanı görüştü Iraktaki seçimler konu alındı
ORTADOĞU AVRUPA

BM Irak Özel Temsilcisi ile Hamaney'in danışmanı görüştü: Irak'taki seçimler konu alındı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis Plasschaert, İran lideri Ali Hamaney'in Uluslararası İlişkiler Danışmanı Ali Ekber Velayeti ile Tahran'da bir araya geldi. Görüşmede Irak'taki gelişmeler ve yıl sonuna doğru yapılacak seçimler ele alındı. Yabancı ülkelerin Irak'ın iç işlerine müdahale etmemesi gerektiğini kaydeden Velayeti, "Irak halkı ve hükümeti, kendi kaderlerini tayin etme konusunda belirleyici role sahiptir" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
BM Genel Sekreteri Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis Plasschaert
BM Genel Sekreteri Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis Plasschaert

İran lideri Ali Hamaney'in Uluslararası İlişkiler Danışmanı Ali Ekber Velayeti'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BM Genel Sekreteri Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis Plasschaert ile yapılan görüşmede Irak'taki gelişmeler ve yıl sonuna doğru yapılacak seçimler ele alındı.

nİran lideri Ali Hamaney'in Uluslararası İlişkiler Danışmanı Ali Ekber Velayeti

"Irak halkı ve hükümeti kendi kaderlerini tayin etmede belirleyici role sahip"

  • Yabancı ülkelerin Irak'ın iç işlerine müdahale etmemesi gerektiğini kaydeden Velayeti, "Irak halkı ve hükümeti, kendi kaderlerini tayin etme konusunda belirleyici role sahiptir." ifadelerini kullandı.

İran: Irak'ın bize 5 milyar dolar doğal gaz borcu var
DÜNYA
İran: Irak'ın bize 5 milyar dolar doğal gaz borcu var

Velayeti ayrıca Kasım Süleymani ve Ebu Mehdi el-Mühendis'in terör örgütü DEAŞ'a karşı mücadele verdiğini iddia ederek, ABD'nin onları öldürmesinin yanlış bir adım ve "terör" olduğunu savundu. BM Genel Sekreteri Irak Özel Temsilcisi Plasschaert da Irak'ta özgür seçimlerin yapılmasının önemine dikkati çekti.

Milisleşme kültürü Irak’ın kaderi mi?
HAYAT
Milisleşme kültürü Irak’ın kaderi mi?

"Irak'ın durumu geçmişe göre daha iyi"

  • Irak'ın birlik ve bütünlüğünün korunmasının önemine işaret eden Plasschaert, "Irak'ın durumu geçmişe göre daha iyi. Irak, ekonomik, kültürel ve tarihi açıdan iyi bir potansiyele sahip. Bu potansiyelden yararlanmak gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Irak'ta hükümet erken seçimlerin 10 Ekim'de yapılacağını duyurmuştu.

Kirli plan yine devrede: ABD Irak'ı 3'e bölmeyi planlıyor
DÜNYA
Kirli plan yine devrede: ABD Irak'ı 3'e bölmeyi planlıyor
Abone Ol Google News
Derbide 3 gol 1 kırmızı kart

Derbide 3 gol 1 kırmızı kart

Kritik maçın canlı anlatımını takip etmek için tıklayın.
Somalide bombalı saldırı

Somali'de bombalı saldırı

​Patlamanın ardından çatışma çıktı.
İrfan Can KahveciFenerbahçede

İrfan Can Kahveci
Fenerbahçe'de

​Milli futbolcunun transferi nefes kesti.
Vaka sayısı stabil

Vaka sayısı stabil

Sağlık Bakanlığı son yirmi dört saati açıkladı.
Bab ve Azez'de<br>PKK saldırısı

Bab ve Azez'de
PKK saldırısı

10 sivil öldü, 24 kişi yaralandı.

Transferde Mısır krizi

Transferde Mısır krizi

G.Saray'a imza atmıştı, Türkiye'ye gelişi engellendi.
Postacı ile kuğu 37 yıldır dost

Postacı ile kuğu 37 yıldır dost

​Mektup götürdüğü köyde bulmuştu...

Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık

Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık

​Siyah beyazlıların genç oyuncusu İtalya'ya gidiyor.

'Türkiye'den Allah razı olsun'

'Türkiye'den Allah razı olsun'

İdlib'deki briket evler 3 milyon kişiye umut oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.