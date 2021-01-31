BM Irak Özel Temsilcisi ile Hamaney'in danışmanı görüştü: Irak'taki seçimler konu alındı

İran lideri Ali Hamaney'in Uluslararası İlişkiler Danışmanı Ali Ekber Velayeti'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BM Genel Sekreteri Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis Plasschaert ile yapılan görüşmede Irak'taki gelişmeler ve yıl sonuna doğru yapılacak seçimler ele alındı.

nİran lideri Ali Hamaney'in Uluslararası İlişkiler Danışmanı Ali Ekber Velayeti

"Irak halkı ve hükümeti kendi kaderlerini tayin etmede belirleyici role sahip"

Yabancı ülkelerin Irak'ın iç işlerine müdahale etmemesi gerektiğini kaydeden Velayeti, "Irak halkı ve hükümeti, kendi kaderlerini tayin etme konusunda belirleyici role sahiptir." ifadelerini kullandı.

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Velayeti ayrıca Kasım Süleymani ve Ebu Mehdi el-Mühendis'in terör örgütü DEAŞ'a karşı mücadele verdiğini iddia ederek, ABD'nin onları öldürmesinin yanlış bir adım ve "terör" olduğunu savundu. BM Genel Sekreteri Irak Özel Temsilcisi Plasschaert da Irak'ta özgür seçimlerin yapılmasının önemine dikkati çekti.

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"Irak'ın durumu geçmişe göre daha iyi"

Irak'ın birlik ve bütünlüğünün korunmasının önemine işaret eden Plasschaert, "Irak'ın durumu geçmişe göre daha iyi. Irak, ekonomik, kültürel ve tarihi açıdan iyi bir potansiyele sahip. Bu potansiyelden yararlanmak gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Irak'ta hükümet erken seçimlerin 10 Ekim'de yapılacağını duyurmuştu.

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