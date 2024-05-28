BM Koordinatöründen Refah açıklaması: Bu cezasızlık devam edemez

"Gazze'de hiçbir yerin güvenli olmadığını defalarca söyledik. Barınaklar değil. Hastaneler değil. Sözde insani bölgeler değil. Refah'a yapılacak askeri operasyonun katliamla sonuçlanabileceği uyarısını da yapmıştık. Dün geceki kesinlikle kabul edilemez saldırının sonuçlarını gördük. Saldırının Gazze halkı açısından bir savaş suçu mu yoksa 'trajik bir hata' mı olduğu konusunda hiçbir tartışma yok. Dün gece yaşananlar en son ve muhtemelen en acımasız iğrençlikti. Buna ‘hata' demek, ölenler, acı çekenler ve hayat kurtarmaya çalışanlar için hiçbir şey ifade etmeyen bir mesajdır”