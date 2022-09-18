Dünya BM maratonu başlıyor
AMERİKA

BM maratonu başlıyor

Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu için ABD’ye gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 4 günlük yoğun programı bugün başlıyor. Erdoğan, ABD ziyaretinin ilk gününde Amerika'da faaliyet gösteren Türk STK temsilcilerini kabul edecek.

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Nur Banu Aras Yeni Şafak
BM maratonu başlıyor
BM maratonu başlıyor.

Aynı gün 3 kez ikili görüşme yapacak olan Erdoğan, akşam da Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) tarafından düzenlenecek yemeğe katılacak. Görüşmelerin hepsi New York'taki Türkevi'nde yapılacak.

DÜNYA LİDERLERİNE SESLENECEK

Temaslarının ikinci gününde ikili görüşmelerin yanı sıra Amerikan Yahudi toplumu çatı kuruluşları temsilcilerini kabul edecek olan Erdoğan, salı günü BM Genel Kurulu'nda dünya liderlerine hitap edecek. Konuşmanın ardından Türkevi'nde Ürdün Kralı 2'nci Abdullah'la görüşüp ardından İsrail Başbakanı Yair Lapid ve Japonya Başbakanı Fumio Kişida'yı kabul edecek. Erdoğan ABD temaslarının son gününde de Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander van der Bellen ile bir araya gelecek.

YENİ DEMİR LEYDİ İLE İLK TEMAS

Ardından ABD'li bazı düşünce kuruluşu temsilcileriyle buluşacak olan Erdoğan, FIFA Başkanı Gianni Infantino'yu kabul edecek. Erdoğan aynı gün Birleşik Krallık'ın yeni seçilen Başbakanı Elizabeth Truss'u Türkevi'nde ağırlayacak. Bu görüşme iki liderin ilk buluşması niteliğinde. Erdoğan aynı gün ABD Başkanı Joe Biden ve eşinin heyet başkanları ve eşleri onuruna vereceği resepsiyona katılacak. Akşam yemeğinde de önde gelen Amerikalı iş insanlarını kabul edecek.

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