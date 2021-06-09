Dünya Myanmarda çatışmalar 100 bin kişiyi evinden etti Acil yiyecek ve su ihtiyacı var
ASYA

Myanmar'da çatışmalar 100 bin kişiyi evinden etti: Acil yiyecek ve su ihtiyacı var!

Birleşmiş Milletler (BM), askeri darbenin yaşandığı Myanmar'da ordu ile isyancı silahlı gruplar arasında çıkan silahlı çatışmalar sonucu yaklaşık 100 bin kişinin yerinden edildiğini açıkladı. Evini terk eden sivillerin acil yiyecek, su ve ilaç ihtiyacı olduğunun ifade edildiği açıklamada, Myanmar ordusunun sivillere yönelik insani yardımı kasıtlı olarak engellediği de vurgulandı.

Haber Merkezi AA
BM, Myanmarda çatışmalar nedeniyle yaklaşık 100 bin kişinin evini terk ettiğini açıkladı
Foto/arşiv

Birleşmiş Milletler'in Myanmar ofisinden yapılan yazılı açıklamada, ülkenin doğu eyaletlerinden Kayah'ta etnik silahlı gruplarla ordu arasındaki çatışmaların, sivilleri olumsuz etkilediği bildirildi.

Açıklamada, Kayah eyaletinin Tayland sınırında ordunun sivillere yönelik hava saldırıları sonucu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve çatışmalar nedeniyle 100 bin civarında sivilin evini terk ederek ormanlık alanlara veya sınır bölgesine sığındığı kaydedildi.

Evini terk eden sivillerin acil yiyecek, su ve ilaç ihtiyacı olduğunun ifade edildiği açıklamada, Myanmar ordusunun sivillere yönelik insani yardımı kasıtlı olarak engellediği de vurgulandı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), 29 Mayıs'taki açıklamasında ülke genelinde taraflar arası çatışmalar ve güvensizlik nedeniyle 120 bin kişinin evini terk ettiğini belirtmişti.

UNHCR'nin açıklamasında ayrıca, askeri darbenin yaşandığı 1 Şubat'tan bu yana, Myanmar ordusunun kaçırdığı en az 75 sivilin kaybolduğu ifade edilmişti.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtlarına müdahalesi sonucu 857 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken, gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

Myanmar ordusu pusuya düşürüldü: 80 asker hayatını kaybetti
DÜNYA
Myanmar ordusu pusuya düşürüldü: 80 asker hayatını kaybetti

Myanmar için kritik uyarı: Koronavirüsün yeni merkez üssü olabilir
DÜNYA
Myanmar için kritik uyarı: Koronavirüsün yeni merkez üssü olabilir
Abone Ol Google News
Beklenendüzenleme yürürlükte

Beklenen
düzenleme yürürlükte

​Milyonlarca kişinin borçları yapılandırılacak.
Tarihe geçen olay

Tarihe geçen olay

​Güney Afrika'da bir kadının tek doğumda 10 bebeği oldu.
Dört ilçedeuyuşturucu operasyonu

Dört ilçede
uyuşturucu operasyonu

Operasyona polis helikopterleri de destek verdi.
Oğluma karşı<br>tüm esirleri geri ver

Oğluma karşı
tüm esirleri geri ver

​Paşinyan'dan Azerbaycan'a ilginç çağrı.
Dehşete<br>düşüren olay

Dehşete
düşüren olay

İş arkadaşını boğup arazideki kuyuya attı.
Koruma alanı<br>ilan edilecek

Koruma alanı
ilan edilecek

​15 bölgede birden temizlik başladı.

Kağıttan müttefik

Kağıttan müttefik

​NATO hiçbir zaman yanımızda olmadı.
Bosna Kasabı’na müebbet

Bosna Kasabı’na müebbet

​Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizması cezayı onadı.
Vaka azalıyor turist artıyor

Vaka azalıyor turist artıyor

Risk düşüşü Avrupa'nın Türkiye'ye karşı tutumunu değiştirdi.
Meclis kapanmadan yasayı çıkarın

Meclis kapanmadan yasayı çıkarın

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hayvan hakları talimatı.
AYM'nin seçeneği kalmamıştır

AYM'nin seçeneği kalmamıştır

​HDP iddianamesi artık iade edilemez.
Kimsesiz çocuklar<br>burada canileşiyor

Kimsesiz çocuklar
burada canileşiyor

​Çocukları Mahmur'da canlı bomba yapıyorlar.
Aşıda yeni dönem

Aşıda yeni dönem

​Aile hekimi de BioNTech yapacak.
Bu barbarlık durdurulmalı

Bu barbarlık durdurulmalı

​Pakistanlı aileden 4 kişi hayatını kaybetti.
Nefret tohumları ekiyor

Nefret tohumları ekiyor

​Kılıçdaroğlu, toplumu kutuplaştırmak için elinden geleni yapıyor.
Geceler daha aydınlık olacak

Geceler daha aydınlık olacak

Amasra-1 kuyusundan çıkan doğal gaz enerjiye dönüştü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.