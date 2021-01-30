Dünya BM Suriyede DEAŞın geride bıraktığı 27 bin çocuk ülkelerine gönderilsin
ORTADOĞU

BM: Suriye'de DEAŞ'ın geride bıraktığı 27 bin çocuk ülkelerine gönderilsin

Birleşmiş Milletler, "Suriye'nin kuzeydoğusundaki Hol Kampı'nda tutulan, DEAŞ militanlarının geride bıraktığı 27 bin yabancı çocuğun vatandaşı oldukları ülkelerce geri alınması" çağrısında bulundu. Kamptaki 27 bin çocuğun kaderine terk edildiğini ve kampta radikalleşme riskinin bulunduğunu belirten

BM Terörle Mücadele Birimi Direktörü Voronkov, bu çocukların vatandaşı oldukları ülkelere geri gönderilmeleri, 14 yaş altı olanların tutuklanmaması ve "mağdur" muamelesi görmeleri çağrısında bulundu.

Haber Merkezi AA
Kampta 60'a yakın ülkeden çocuk bulunuyor.
Kampta 60'a yakın ülkeden çocuk bulunuyor.

Birleşmiş Milletler (BM), "Suriye'nin kuzeydoğusundaki Hol Kampı'nda tutulan, DEAŞ militanlarının geride bıraktığı 27 bin yabancı çocuğun vatandaşı oldukları ülkelerce geri alınması" çağrısında bulundu.

BM Terörle Mücadele Birimi Direktörü Vladimir Voronkov, yaptığı açıklamada, Hol Kampı'nda DEAŞ'lıların çocuklarının korkunç şartlar altında kaldığına dikkati çekti.

Mülteci kamplarında sele kapılan üç çocuk hayatını kaybetti
OYNAT 00:50
Mülteci kamplarında sele kapılan üç çocuk hayatını kaybetti
Suriye'nin İdlib kentindeki mülteci kamplarını vuran sel ve fırtına sonucunda 3 çocuk hayatını kaybetti. Fırtına nedeniyle kamplarda büyük hasar meydana geldi.

Mağdur muamelesi görmeli

Kamptaki 27 bin çocuğun kaderine terk edildiğini ve kampta radikalleşme riskinin bulunduğunu belirten Voronkov, bu çocukların vatandaşı oldukları ülkelere geri gönderilmeleri, 14 yaş altı olanların tutuklanmaması ve "mağdur" muamelesi görmeleri çağrısında bulundu.

Voronkov, kampta 60'a yakın ülkeden çocuk bulunduğunu, bu çocukların sorumluluğunun Suriye'ye değil, geldikleri ülkelere ait olduğunu ifade etti.

BM'ye göre, YPG/PKK tarafından kontrol edilen Hol Kampı'nda yüzde 80'i kadın ve çocuklardan oluşan yaklaşık 62 bin kişi bulunuyor.

Su altında kalan çadırlardan yardım çığlığı yükseliyor
DÜNYA
Su altında kalan çadırlardan yardım çığlığı yükseliyor
Abone Ol Google News
Eşi sokağa at demişti

Eşi 'sokağa at' demişti

​10 yaşındaki oğlu hem eli hem ayağı oldu.
Kadıköyde maç başladı

Kadıköy'de maç başladı

​Fenerbahçe sahasında Rizespor'u konuk ediyor.
Gözyaşlarına hakim olamadı

Gözyaşlarına
hakim olamadı

'Her zaman, her şartta milletimizin hizmetindeyiz'

​Kızının ayakkabılarını tutarak gözyaşı döktü.
Korkutan olay

Korkutan olay

​Toprağın altından çıkarıldı AFAD tek tek inceleyecek.

"İnsafsızlık, vicdansızlık, art niyet"

"İnsafsızlık, vicdansızlık, art niyet"

​RTÜK Başkanı Şahin'den CHP'li Özel'e sert cevap.

Maç ertelendi

Maç ertelendi

​Alanyaspor-Sivasspor maçı yarıda kaldı.

Afrin'de sivil katliamı

Afrin'de sivil katliamı

​Milli Savunma Bakanlığı: 5 ölü, 22 yaralı

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.