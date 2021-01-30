BM: Suriye'de DEAŞ'ın geride bıraktığı 27 bin çocuk ülkelerine gönderilsin

Birleşmiş Milletler (BM), "Suriye'nin kuzeydoğusundaki Hol Kampı'nda tutulan, DEAŞ militanlarının geride bıraktığı 27 bin yabancı çocuğun vatandaşı oldukları ülkelerce geri alınması" çağrısında bulundu.

BM Terörle Mücadele Birimi Direktörü Vladimir Voronkov, yaptığı açıklamada, Hol Kampı'nda DEAŞ'lıların çocuklarının korkunç şartlar altında kaldığına dikkati çekti.

Mağdur muamelesi görmeli

Kamptaki 27 bin çocuğun kaderine terk edildiğini ve kampta radikalleşme riskinin bulunduğunu belirten Voronkov, bu çocukların vatandaşı oldukları ülkelere geri gönderilmeleri, 14 yaş altı olanların tutuklanmaması ve "mağdur" muamelesi görmeleri çağrısında bulundu.

Voronkov, kampta 60'a yakın ülkeden çocuk bulunduğunu, bu çocukların sorumluluğunun Suriye'ye değil, geldikleri ülkelere ait olduğunu ifade etti.

REKLAM

BM'ye göre, YPG/PKK tarafından kontrol edilen Hol Kampı'nda yüzde 80'i kadın ve çocuklardan oluşan yaklaşık 62 bin kişi bulunuyor.