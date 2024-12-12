BM Suriye'ye hâlâ gelemedi: Uluslararası topluma tepki

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin yıkılmasının ardından Suriyeliler dünyanın dört bir yanından vatanlarına geri dönüyor. Kontrolü ele alan muhalifler Suriye’de hasar tespit ve imar için çalışmalara başladı. Bölgede savaşın ardında bıraktığı tahribat silinecek ve yeni bir Suriye inşa edilecek. Azez-Serakıp hattında bulunan Anadan, Hayyab, Kefr Hamra ile daha güneyde İdlib kırsalındaki Maarret el-Numan’da hasar görmeyen yapının bulunmadığı belirtilirken, yeniden imar için gereken yüz milyarlarca dolarlık faturanın nasıl karşılanacağı ise bilinmiyor. Ülkeye yönelik yardım çalışmaları kapsamında Türkiye ve birkaç Ortadoğu ülkesi elini taşın altına koyarken, çatışmaların sona erdiği noktalarda dahi Birleşmiş Milletler ekipleri henüz faaliyete girişmiş değil.





YENİDEN İMAR İÇİN SERVET GEREKİYOR

Birleşmiş Milletler (BM) tahminlerine göre, Suriye’nin yeniden imarı için 600 milyar doları aşkın bir meblağ gerekiyor. BMGK’nın 2254 sayılı kararı ve Cenevre bildirgesine göre, Suriye’de rejim iktidardan düşürülmeden ve ülkede siyasi çözüm sürecine başlanmadan uluslararası toplumun yeniden imara destek vermemesi ön görülüyor.





10 GÜNDÜR BM YOK

Yeni Şafak ekibi, Azez’den başkent Şam’a doğru Suriye’deki ana yollar üzerinde yer alan yerleşimlerdeki izlenimlerini aktardı. Esed rejiminin söz konusu bölgelerden çekilmesinin üzerinden bir hafta geçmesine rağmen yollarda BM’den hiçbir ekip görülmüyor. Yolların güvenli olmasına rağmen BM ekiplerinin henüz bölgedeki durumu görmek için gelmemiş olması endişelere sebep oluyor. Suriyelilerin ülkeye onurlu ve gönüllü geri dönüşü için BM’nin bir an önce durumu gözlemleyerek bir değerlendirme yapması bekleniyor.





SMO’DAN YENİDEN İMAR İÇİN ÇAĞRI

Yeni Şafak’a bölgedeki yıkıma dair bilgi veren SMO müşterek kuvvetler askerlerinden Beşşar Caviş, rejim güçlerinin bölgede yıkımı genişletmeden çekilmediğini belirtti.

BM ve uluslararası topluma çağrı yapan Caviş, uluslararası toplumun Suriye’de yeniden imar çalışmalarına başlanması için bir an önce bölgeye gelerek gerekli değerlendirmeleri yapmasını talep etti.





ŞAM’DA KUTLAMALAR SÜRÜYOR

Başkent Şam’da Esed rejiminin devrilmesinin kutlamaları sürüyor. Emevi Meydanı’nda toplanan yüzlerce kişi özgür Suriye bayraklarıyla konvoylar yaptı, marşlar söyledi. Medyanın pek çok noktasındaki panolara bayraklar asıldı. Havafişekler atıldı. 13 yıldır Suriye’de bombardımanların enkazından yüzbinlerce insanı kurtaran, son olarak rejimin insan mezbahasına dönen Sednaya’da esirleri kurtarmak için operasyon yürüten Sivil Savunma Grubu Beyaz Baretliler meydanda sirenler çalarak kutlamalara eşlik etti. Şam’da yeniden düzen kurulmaya çalışılırken SMO askerleri şehrin pek çok yerine arama noktası koydu. Bölgede hala var olan Esed askerlerinin tehdidine karşı sıklıkla kimlik kontrolleri yapılıyor.



