Şam’da kavuşma anı: 8 yıl sonra buluştular

Suriye’de muhalif grupların saflarında Esed rejimi güçlerine karşı savaşan Mahmud Mansur, işgal nedeniyle 8 yıldır ayrı düştüğü annesiyle buluştu. Yeni Şafak ekibi, Mahmud ile birlikte Afrin’den Şam’a giderek, kentteki eski mahallelerin ara sokaklarında Mahmud’un evini aramasına şahitlik etti. Şam’ın eski mahallelerinden Kazzaz’da yaşayan ailesinin yerini dahi unutan Mahmud Mansur, saatlerce evi ararken, heyecandan yerinde duramadığını söyleyerek, “Annemi görmeyi dört gözle bekliyorum. Dünyada anne gibisi yok. Şu an çok mutluyum. Allah’a şükürler olsun” dedi. Uzun uğraşların ardından eve ulaşan Mahmud Mansur, annesi ve kardeşlerine doya doya sarıldı. Ailesinden ayrı yaşadığı süre zarfından babasını kaybeden Mahmud Mansur ile anne Melek Mansur’un kavuşması duygu dolu anlara sahne oldu.

Oğlunu 8 yıl sonra yeniden gören Melek Mansur dualar edip, Allah’a şükretti. Anne ve oğul uzun süre ellerini birbirinden ayırmayarak göz göze bakıştı. 2016’da oğluyla 16 yaşındayken ayrı düştüğünü ve henüz bir çocuk olduğunu söyleyen anne Mansur, “Şimdi kocaman bir adam olmuş, boyu uzamış. Öpmeye çalışıyorum ama boyuna yetişemiyorum. Diğer oğlum Muhammed’le oturup düşünürdük, Mahmud’u bir daha görebilecek miyiz? diye. Onu gördüğüme inanamıyorum. Her şey bir hayal sanki” dedi. Savaşın ilk yıllarında Doğu Guta’da oturduklarını anlatan Melek Mansur, “Rejim orayı sürekli bombaladı. O yüzden Şam merkeze taşındık. Mahmud’u buradan göndermek istedim. 8 yıl önce ayrıldık. Telefonla konuşuyorduk ama bu konuşmalarda birbirimize nerede olduğumuz söylemiyorduk, rejimle ilgili asla bir konu açmıyorduk. Çünkü bizi dinliyorlar ve bize zarar verebilirlerdi. Adeta kafesinden çıkan kuşlar gibiyiz. Bu zaferde oğlumun da payı var” ifadelerini kullandı.