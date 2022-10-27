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BM'de 19 ülkeden Çin'e Uygur çağrısı

Türkiye'nin de aralarında olduğu 19 ülke, Uygur Türklerine karşı ciddi insan hakları ihlalleri işlemekle suçlanan Çin'e, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği ile iş birliği ve Uygur Türklerinin haklarının korunması çağrısında bulundu.

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Haber Merkezi AA
BMde 19 ülkeden Çine Uygur çağrısı
Arşiv.

Birleşmiş Milletler Çin'e çağrıda bulundu. Uygur Türklerinin haklarının korunması ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği ile iş birliği yapılması istendi.

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu da, Uygur Türkü insan hakları savunucuları ile sivil toplum örgütlerinin de katıldığı BM Genel Merkezi'nde düzenlenen toplantıda bir konuşma yaptı.

  • BM'nin Uygur raporunun, Uygur Türklerinin temel haklarının ve dini özgürlüklerinin ciddi bir şekilde ihlal edildiğini ve kültürel kimliklerinin tehdit altında olduğunu teyit ettiğini söyleyen Sinirlioğlu, Uygur Türklerinin barış ve güven içinde yaşayamadığına dikkati çekti.

Uygur Türklerinin kültürel mirasını nesiller boyu sürdürebilmesi temennisinde bulunan Sinirlioğlu, bunun gerçekleşmesi içinse uluslararası toplumun endişelerini ve beklentilerini sürekli dile getirmesi gerektiğini vurguladı.

Sinirlioğlu, ''Sincan'daki Uygur Türklerine ve diğer Müslüman azınlıklarına yönelik sistematik insan hakları ihlallerine kayıtsız kalamayız. Çin'i, BM Yüksek Komiserliğinin raporundaki tavsiyeleri uygulamaya teşvik etmek, hepimizin ortak sorumluluğu. Tarih, ülkeleri ekonomilerinin büyüklüğüne veya küresel hedeflerine göre yargılamayacak. Tarih, ülkeleri toplumdaki en savunmasız insanlara nasıl davrandığına göre yargılayacak.'' dedi.

Büyükelçi Sinirlioğlu, Türkiye'nin Uygur Türklerinin ve diğer Müslüman azınlıkların temel haklarının ve özgürlüklerini korunması için Çin ile ikili görüşmelerini sürdüreceğini sözlerine ekledi.

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