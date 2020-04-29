BM'den çarpıcı Suriye uyarısı: Salgın sırasında çatışma yaşanırsa bedeli çok daha büyük olur BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, rejim kontrolündeki bölgelerde 42, kuzey doğuda bir Kovid-19 vakası görüldüğünü, kuzey batıda ise vaka bildirilmediğini açıkladı. Pedersen, Suriye'de çatışmaların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sırasında devam etmesi durumunda büyük bedeller ödeneceği uyarısında bulundu.

Haber Merkezi 29 Nisan 2020, 19:43 Son Güncelleme: 29 Nisan 2020, 19:48 AA