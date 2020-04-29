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Dünya BMden çarpıcı Suriye uyarısı Salgın sırasında çatışma yaşanırsa bedeli çok daha büyük olur
AMERİKA

BM'den çarpıcı Suriye uyarısı: Salgın sırasında çatışma yaşanırsa bedeli çok daha büyük olur

BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, rejim kontrolündeki bölgelerde 42, kuzey doğuda bir Kovid-19 vakası görüldüğünü, kuzey batıda ise vaka bildirilmediğini açıkladı. Pedersen, Suriye'de çatışmaların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sırasında devam etmesi durumunda büyük bedeller ödeneceği uyarısında bulundu.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyini video konferans yoluyla bilgilendiren Pedersen, ülke genelinde ateşkes çağrısı yaptı.

  • Suriye'nin genel olarak sakin olduğunu ve kuzey batısında Türkiye ve Rusya arasındaki varılan ateşkes ve düzenlemelerin büyük ölçüde uygulandığını aktaran Pedersen ancak dün Afrin'de 40'tan fazla kişinin ölümüyle sonuçlanan bir patlama olduğunu, hem kuzey doğuda hem de kuzey batıda ''endişeli ve kırılgan bir sakinlik'' yaşandığını belirtti.

DEAŞ Suriye'de yeniden ortaya çıkıyor

Suriye'nin güneyindeki güvenlik koşullarının endişe verici olduğuna ve çöl bölgeleriyle doğusunda terör örgütü DEAŞ'ın yeniden ortaya çıktığına işaret eden Pedersen, Humus ve Şam kırsalındaki İsrail hava saldırılarının da endişe verici olduğunu söyledi.

  • Suriye'de rejim kontrolündeki bölgelerde 42, kuzey doğuda bir koronavirüs vakasının görüldüğünü, kuzey batıda ise vaka bildirilmediğini ifade eden Pedersen, ''Suriye'de savunmasız insanların yeniden yerinden edilmesine neden olacak çatışmaları kaldıramayız. İki ay önce bu dehşete şahit olduk. Bu senaryoyu salgından önce de kaldıramadık, salgın sırasında yaşanırsa bedeli çok daha büyük olur'' değerlendirmesini yaptı.
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