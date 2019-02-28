Dünya BMden Filistin açıklaması İsrail 189 Gazzeliyi katletti
ORTADOĞU

BM'den Filistin açıklaması: İsrail 189 Gazzeliyi katletti

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nde İsrail güçlerinin geçtiğimiz yıl Gazze Şeridi'nde 189 Filistinli'yi katlettiğini ve bu rakamın savaş suçuna eş değer olduğunu söylendi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İsrail Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl 'Büyük Dönüş Yürüyüşü' gösterilerine müdahale ediyor. (22 Şubat 2019/AA)
İsrail Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl 'Büyük Dönüş Yürüyüşü' gösterilerine müdahale ediyor. (22 Şubat 2019/AA)

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nde İsrail güçlerinin geçtiğimiz yıl Gazze Şeridi'nde 189 Filistinli'yi katlettiği ve bu rakamın savaş suçuna eş değer olduğu söylendi.

Birleşmiş Milletler tarafından düzenlenen panelde İsrail güçlerinin geçtiğimiz yıl Gazze Şeridi'ndeki faaliyetleri hakkındaki soruşturmanın detayları açıklandı.

Raporda İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nde 189 Filistin vatandaşını katlettiği ve bu rakamın savaş suçuna eş değer olduğu belirtildi.

Gazze Şeridi'nde protesto gösterileri yapan Filistinliler'in İsrail güçlerine tehdit oluşturulmadığı belirtilen rapor için Birleşmiş Milletleri Paneli'nde Gazze Şeridi'nde İsrail güçleri tarafından uygulanan katliamın Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taşınması gerektiği vurgulandı.

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