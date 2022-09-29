BM’den İsrail-Filistin açıklaması

BM Özel Koordinatörü Wennesland açıklamasında “Bugün, İsrail’in Cenin’deki askeri operasyonu sırasında silahlı çatışmalarda dört Filistinli öldürüldü. 40’tan fazla yaralı var. İşgal altındaki Batı Şeria’daki bu olumsuz gidişattan ve artan istikrarsızlıktan derinden endişe duyuyorum” ifadelerini kullandı. Wennesland tarafları, sivil nüfusun günlük yaşamlarına zarar veren bir durumdan kaçınmak için tüm çabayı göstermeye çağırdı.

İsrail güçleri (IDF) resmi hesabından olaya dair dün yapılan açıklamada, silahlı saldırıya karışan iki şüpheliyi yakalamak için Cenin Kampında operasyon düzenlediklerini belirtti ve “Bu sabah Cenin Kampındaki operasyon faaliyetleri sırasında, çok sayıda şüpheli, IDF askerlerini hedef almak için evlerine ateş açtı ve patlayıcıları patlattı” açıklamasını yaptı.

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OYNAT 00:23 İsrail askerleriyle Filistinliler arasında çatışmalar İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde düzenlediği baskınlar sırasında bir Filistinliyi öldürdüğü, 5'ini yaraladığı bildirildi. Filistin resmi haber ajansında yer alan haberde, İsrail askerlerinin, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinde 'Yusuf makamının' yanı sıra Kudüs caddesi ve mülteci kamplarına baskınlar düzenlediği belirtildi. Baskınlar sırasında İsrail güçleri ile Filistinli gençler arasında olayların çıktığına işaret edilen haberde, İsrail askerlerinin mermi ve biber gazı kullanması sonucu onlarca kişinin gazdan etkilendiği ifade edildi. Filistin Kızılayı yetkilisi Ahmed Cibril, yaptığı yazılı açıklamada, Nablus kentindeki 'Yusuf makamı' muhitinde yaşanan olaylarda 4'ü gerçek mermiyle olmak üzere 6 Filistinlinin yaralandığını aktardı. BiP'te paylaş

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