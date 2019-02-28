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BM'den YPG/PKK'ya tepkisi: Sivillere yönelik pek çok endişemiz var

BM Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu üyesi Hanny Megally, Suriye'nin kuzeydoğusundaki YPG-PKK kontrölündeki bölgelere ilişkin "Sivillere yönelik pek çok endişemiz var. Bunlardan biri çatışma bölgelerinden kaçarak geçici kamplara sığınanlara yönelik. İkinci endişemiz de (SDG tarafından) gözaltına alınanlara yönelik. Nerede ve nasıl olduklarını bilmiyoruz" dedi.

Haber Merkezi AA
BM Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu üyesi Hanny Megally
BM Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu üyesi Hanny Megally

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu Üyesi Hanny Megally, Suriye'nin kuzeydoğusunda SDG ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK'nın kontrol ettiği bölgeye erişim izni alamadıklarını ve bölgedeki sivillere yönelik pek çok endişeleri olduğunu söyledi.

Komisyon Başkanı Paulo Sergio Pinheiro ve Komisyon üyeleri Hanny Megally ile Karen Koning Abuzayd, BM Cenevre Ofisi'nde ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda, Suriye'de 9'uncu yılına giren iç savaşa ilişkin 11 Temmuz 2018-10 Ocak 2019 tarihlerindeki döneme ait bulguların yer aldığı Komisyon raporu açıklandı.

Komisyon Başkanı Paulo Sergio Pinheiro, toplantıda yaptığı açıklamada, "İdlib ve Halep'in doğusuna hükümet (Suriye rejimi) tarafından yapılan saldırılar ile Suriye Demokratik Güçleri (YPG/PKK) ve uluslararası koalisyonun Deyrizor'daki saldırıları, çok sayıda sivil zaiyata neden olmaya devam ediyor." dedi.

Rapora ilişkin konuşan Komisyon Üyeleri Megally ve Abuzayd ise Suriye'nin kuzeydoğusunda terör örgütü YPG/PKK'nın kontrol ettiği bölgedeki sivillerin durumuna yönelik pek çok endişeleri olduğunu dile getirdi.

Megally, Komisyon olarak YPG/PKK'nın kontrol ettiği bölgeye erişim izni alamamalarına tepki göstererek, uluslararası toplumu bu konuda harekete geçmeye çağırdı.

"YPG/PKK'nın alıkoyduğu sivillerin durumu kara delik"

YPG/PKK'nın alıkoyduğu sivillerin durumuna ilişkin hiçbir bilgi alamadıklarının altını çizen Megally, şunları kaydetti:

"Sivillere yönelik pek çok endişemiz var. Bunlardan biri çatışma bölgelerinden kaçarak, (SDG kontrolündeki) geçici kamplara sığınanlara yönelik. Buradaki şartlar içler acısı çünkü çok kötü şartlar altındalar. İnsani yardım erişimi yok denecek kadar az. Buradaki masum insanlara yardımcı olabilmek için bir şeyler yapılmak zorunda. İkinci endişemiz de (SDG tarafından) gözaltına alınanlara yönelik. Nerede ve nasıl olduklarını bilmiyoruz."

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Megaly, YPG/PKK tarafından alıkonulan sivillerin durumuna ilişkin belirsizlik için "kara delik" deyimini kullandı.

YPG/PKK'nın en büyük destekçisi ABD'ye de çağrı yapan Megaly, başta gözaltına alınan sivilleri izleme örgütleri olmak üzere uluslararası insani yardım kuruluşlarına, bölgede erişim izni sağlanması çağrısı yaptı. Megaly, BM ve Kızılhaç gibi örgütlerin bölgeye girerek sivillerin ihtiyaçlarının karşılanması gerektiğinin altını çizdi.

Komisyon üyesi Abuzayd da YPG/PKK'nın denetimindeki bölgeler başta olmak üzere Suriye geneline erişim izinleri bulunmadığını belirtti. Abuzayd, bölgedeki tüm taraflara çağrıda bulunarak, Komisyonun Suriye'deki çalışmalarına izin verilmesini istedi.

İdlib sorusuna cevap verdi

Öte yandan, "Türkiye ve Rusya'nın Soçi mutabakatından bu yana İdlib'de 25 bin, son bir ayda ise 9 bin ailenin göç etmek zorunda kalmasına raporda yer verilmemesi" ile ilgili bir soru üzerine Megaly, İdlib'de durumun karmaşık olduğunu ve bölgeye erişim izinlerinin olmadığını belirtti. Megaly, bugün yayımladıkları raporun 10 Ocak tarihine kadarki dönemi kapsadığını sözlerine ekledi.

Öte yandan, Komisyonun açıkladığı raporda, rejim güçlerinin, İdlib'de silahsızlanma bölgesi kurulmasına rağmen hava saldırılarında, aralarında kadın ve çocukların bulunduğu pek çok sivili öldürdüğü ve SDG'nin (YPG/PKK) kontrolündeki alanlarda binlerce kadın, erkek ve çocuğun hukuksuzca alıkonulduğu belirtilmişti.

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