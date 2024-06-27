Bolivya’da darbe girişimi

Latin Amerika’da bir kez daha askeri darbe girişimi yaşandı. Bolivya’da askeri birlikler Genelkurmay Başkanlığı civarında konuşlanırken, öğlen saatlerinde tank ve kapüşonlu askerlerin başkent Plaza Murillo Meydanı'ndaki sivilleri tahliye ettiği ve bölgeyi kordon altına aldığı görüldü. Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, ülkede bazı askeri birliklerin usulsüz şekilde harekete geçirildiğini belirterek, ordudan, demokrasiye saygı göstermesini istedi. Arce, X hesabından "Bolivya ordusunun bazı birimleri tarafından bazı askeri birliklerin usulsüz şekilde harekete geçirilmesini kınıyoruz. Demokrasiye saygı gösterilmelidir" dedi. Eski Devlet Başkanı Evo Morales ise "Darbe yaklaşıyor. Kent ve kırsal kesimdeki tüm halkımıza demokrasiyi savunmaları için ulusal seferberlik çağrısında bulunuyoruz" ifadelerini kullandı. Bolivya, 7 Ekim 2023 sonrası başlayan Gazze’deki İsrail katliamlarına karşı en sert tepki gösteren ve terör devletiyle ilişkilerini ilk kesen Latin Amerika ülkesi olarak biliniyor.