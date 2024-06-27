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Dünya

Bolivya’da darbe girişimi

İsrail'le resmi ilişkileri keserek dikkatleri üzerine çeken Bolivya'da ordu darbeye kalkıştı. Başkent Sucre'de hükümet binası kuşatıldı, sokaklara asker konuşlandırıldı. Devlet Başkanı Luis Arce, orduyu demokrasiye saygı duymaya davet etti. Eski Devlet Başkanı Eva Morales ise halkı darbeye karşı sokaklara çağırdı.

04:00 - 27/06/2024 Perşembe
Güncelleme: 02:30 - 27/06/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Latin Amerika’da bir kez daha askeri darbe girişimi yaşandı. Bolivya’da askeri birlikler Genelkurmay Başkanlığı civarında konuşlanırken, öğlen saatlerinde tank ve kapüşonlu askerlerin başkent Plaza Murillo Meydanı'ndaki sivilleri tahliye ettiği ve bölgeyi kordon altına aldığı görüldü. Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, ülkede bazı askeri birliklerin usulsüz şekilde harekete geçirildiğini belirterek, ordudan, demokrasiye saygı göstermesini istedi. Arce, X hesabından "Bolivya ordusunun bazı birimleri tarafından bazı askeri birliklerin usulsüz şekilde harekete geçirilmesini kınıyoruz. Demokrasiye saygı gösterilmelidir" dedi. Eski Devlet Başkanı Evo Morales ise "Darbe yaklaşıyor. Kent ve kırsal kesimdeki tüm halkımıza demokrasiyi savunmaları için ulusal seferberlik çağrısında bulunuyoruz" ifadelerini kullandı. Bolivya, 7 Ekim 2023 sonrası başlayan Gazze’deki İsrail katliamlarına karşı en sert tepki gösteren ve terör devletiyle ilişkilerini ilk kesen Latin Amerika ülkesi olarak biliniyor.


Bolivya'da darbe girişimi: Cuntacı askerler hükümet sarayını kuşattı

Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, ülkede bazı askeri birliklerin usulsüz şekilde harekete geçirildiğini belirterek, ordudan, demokrasiye saygı göstermesini istedi. Arce yaptığı açıklamada "Bolivya'nın devlet başkanı ve bakanları görevlerinin başındadır ve halkı demokrasiye sahip çıkmalarına davet ediyorum" dedi. Dışişleri Bakanlığı da Bolivya'daki askeri kalkışmayı kınadı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada "Seçimle işbaşına gelmiş olan Bolivya Hükümeti’ne yönelik bir darbe girişimi gerçekleşmekte olduğuna dair haberlerden derin endişe duyuyoruz. Her türlü darbe ve askeri müdahaleye karşı olduğumuzu ve meşru hükümetleri devirmeye dönük tüm eylemleri şiddetle kınadığımızı yineliyoruz" ifadeleri kullanıldı.


#Bolivya
#Darbe Girişimi
#Latin Amerika
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