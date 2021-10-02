Bombalara inat

Suriye’nin İdlib kentinde hizmet veren Sağlık Bilimleri Akademisi, yüzlerce yaralının hayatının kurtulmasını sağladı ve binlerce Suriyeli gence eğitim kapısı oldu. Akademinin müdürü Dr. Abdullah Alhaji, 2011 yılında başlayan ve şimdilerde uluslararası kuruluşlara üyelik kazanan eğitim merkezinin hikayesini Yeni Şafak’a anlattı. Suriye’de 2011 yıl öncesinde acil müdahale eğitimi veren tek bir kurum olmadığına dikkat çeken Alhaji, “Olaylar başladığında meydanlarda yaralanan insanlara ilk müdahaleyi yapıyorduk. Doktorların büyük bölümü tutuklandığı için acil müdahale ekiplerine büyük ihtiyaç vardı. Bu alandaki eksikliklerimi tamamlayıp arkadaşlarımla akademiyi kurduk” dedi.

Dr. Abdullah Alhaji

KALEMİMİZ BİLE YOKTU

Savaşın ortasında eğitim olmayacağını söyleyenlere inat, yollarından dönmediklerini belirten Alhaji, şöyle devam etti: “Başladığımızda kalemimiz bile yoktu. Tutuklanma tehlikesine karşı evlerde gizli gizli eğitim veriyorduk. Köyleri ve kasabaları gezdik. Başlangıçta 10 gün ve iki ay arasında değişen acil müdahele eğitimleri verdik.”

Bu süreçte iki kez tutuklanan, bombalanan binalarda arkadaşlarını kaybeden Alhaji, uzun süre yer değiştirerek eğitimleri zor şartlar altında olsa da sürdürmüş.

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TÜRKİYE VE KATAR SAYESİNDE BAŞARDIK

2014 yılında Suriye Gurbetçi Tabibler Birliği’nin akademiyi desteklemeye başlamasıyla güçlenmeye başladıklarını söyleyen Alhaji, “2017 yılında çalışmalarımızı genişlettik. Yurt dışındaki üniversiteler ile bağlantı sağladık ve kaynakları en iyi şekilde değerlendirdik. Tüm bu süreçte Türkiye ve Katar’dan büyük destek gördük. Türk hükümeti ve halkının desteği olmasaydı, bu başarıya asla ulaşmazdık” diye konuştu.

EĞİTİMLER ÜCRETSİZ

İdlib’in Kah beldesindeki akademiye gençler yoğun ilgi gösteriyor. Alhaji, “Acil Tıp, Hemşirelik ve Fizik Tedavi Enstitüsü’nde iki yıl süren ücretsiz eğitim veriyoruz. Her yıl öğrenci sayımız artıyor. Acil Tıp Ensititüsü’nde 49, Hemşirelik bölümünde 36 ve Fizik Tedavi Enstitüsü’nde 45 olmak üzere toplam 130 öğrencimiz var. Şimdiye kadar ensititüden 185 öğrenci mezun ettik. Sahada 1500 kişiyi acil müdahale eğitiminden geçirdik” dedi.

Uluslararası kabul aldı

Doktor Abdullah Alhaji ve ekibinin zor şartlarda eğitim kalitesini artırmaları uluslararası kuruluşlardan destek ve kabul görmelerini sağlamış. Son olarak Amerikan Eğitim Konseyi (ACE), akademinin üyeliğini onayladı. Suriye’den bu konseye giren tek akademi olduklarını belirten Alhaji, şu bilgileri verdi: