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AVRUPA

Boris Johnson'a “NATO Genel Sekreteri ol” desteği

Londra merkezli The Telegraph gazetesi, yakın zaman görevden ayrılacak İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in yerini alabileceğini yazdı.

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Boris Johnsona “NATO Genel Sekreteri ol” desteği
Boris Johnson

Londra merkezli The Telegraph gazetesi, yakın zaman görevden ayrılacak İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in yerini alabileceğini yazdı. Telegraph’ın haberine göre, Johnson’ın üyesi olduğu Muhafazakar Parti’nin üst düzey üyeleri, İngiliz liderin bir sonraki NATO Genel Sekreteri olmasını destekliyor. İngiliz milletvekili Richard Drax, “NATO için seçkin herhangi bir İngiliz harika seçim olur.” dedi. Öte yandan Ukraynalılar, Johnson’a vatandaşlık verilmesi kampanya başlattı.

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