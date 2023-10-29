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Dünya

Bosna Hersek'te 100. yıl coşkusu: Mostar Köprüsü Türk bayrağının renklerine büründü

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü için gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında Bosna Hersek'in en önemli simgelerinden biri olan tarihi Mostar Köprüsü'ne Türk bayrağı yansıtıldı.

Muhammed Emre Kömürcü
22:01 - 29/10/2023 Pazar
Güncelleme: 23:16 - 29/10/2023 Pazar
AA
Türkiye'nin de girişimleriyle aslına uygun olarak inşa edilen köprü, 2004'te yeniden açıldı.

Türkiye'nin de girişimleriyle aslına uygun olarak inşa edilen köprü, 2004'te yeniden açıldı.

Ülkenin en önemli Osmanlı eserleri arasında bulunan, tarihi Mostar Köprüsü'ne Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü kapsamında Türk bayrağının renkleri yansıtıldı.

Mimar Sinan'ın öğrencisi Mimar Hayreddin tarafından 1566'da inşa edilen köprü, sadece şehre ismini vermekle kalmayıp yıllarca medeniyetleri ve kültürleri birleştiren bir simge görevini de üstleniyor.

Mostar şehrinin ruhu olarak bilinen köprü, Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaş sırasında Hırvat topçu birliklerinin yoğun top atışlarına dayanamayarak 9 Kasım 1993'te yıkılmıştı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhuriyet'in 100. Yıl Hitabı: Türkiye Yüzyılı'na yelken açıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhuriyet'in 100. Yıl Hitabı: Türkiye Yüzyılı'na yelken açıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19:23'te saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından 100. Yıl Hitabı'nı gerçekleştirdi. 'Cumhuriyet iftiharımızdır' diye konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Binlerce yıllık devlet geleneğimizin yeni bir halkası olan Cumhuriyetimiz bu topraklarda kurduğumuz ilk değil en son devletimizdir" ifadelerini kullandı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Filistin ile ilgili sözlerini hatırlatan Erdoğan, "Kimsesizlerin kimsesi olacağız. Yardımsever tavrımızı bugün Gazze'de sergiliyoruz" dedi. Erdoğan "Buradan dünyaya sesleniyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin mesut, muvaffak ve muzaffer olmasının önüne hiçbir emperyalist güç geçemeyecek" diye konuştu.

#Bosna Hersek
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#100. yıl
#Mostar Köprüsü
#Türk bayrağı
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