​Bosna kayak severleri de bekliyor: Tarihi Olimpiyat Köyü’nde kayak keyfi

Saraybosna Kantonu’ndaki tesisler, 1984 yılında düzenlenen Kış Olimpiyat Oyunları’na ev sahipliği yaptı. Bjelaşnica, Igman ve Trebevic dağlarındaki tesisler yenilendi ve geliştirildi. Bölge, tesis civarında yapılan yeni otel ve konaklama alanları, toplam uzunluğu 40 kilometreyi bulan kayak pistleri ve uygun maliyetiyle komşu ülkelerden kayakseverlerin ilgisini çekiyor.

Faruk Çaluk

İstanbul’dan yaklaşık 1,5 saatlik uçuşla ulaşılabilen Saraybosna, kış turizmini seven Türklerin ilgisini daha fazla çekmeyi hedefliyor.

1984 KIŞ OLİMPİYATLARI’NIN EV SAHİBİ

Avrupa’nın birçok yerinden gelen turistlere keyifli bir tatil imkanı sunan Bjelasnica ve İgman dağlarındaki kayak merkezlerinin Müdürü Adis Musinovic, bölgeyi ziyaret eden Türk gazetecilere yaptığı açıklamada, “Kış aylarında daha çok komşu ülkelerden turistler geliyor. Yaz aylarında ise Orta Doğu’dan çok fazla turist geliyor. Son yıllarda ara tatil zamanında Türkiye’den gelen turist sayılarında da artış görüyoruz” dedi.

REKLAM

Adis Musinovic

Avrupa’daki birçok merkeze kıyasla çok daha uygun fiyatlarda hizmet sunulduğunu kaydeden Musinovic, “Balkanlar’da sezonu açan ilk kayak merkeziyiz. Kayak pistlerine giderken kullanılan ulaşım araçlarına binebilmek için alınan kart olan ‘ski pass’ ücreti 18 avro ve bütün kayak takımı 10 avroya kiralanabiliyor. Bjelasnica ve İgman kayak merkezlerinin en önemli özelliklerinden biri, şehir merkezine yarım saat, havalimanına 20 dakika uzaklıkta olmaları” değerlendirmesinde bulundu.

Saraybosna’daki kayak tesisleri kış sezonunu açtı. Şehrin 1984 nKış Olimpiyat Oyunları’na da ev sahipliği yapan Bjelaşnica ve Igman dağlarındaki kayak merkezlerine ilgi büyük.

BAĞLARIMIZI TURİZMLE GÜÇLENDİRMEK İSTİYORUZ

Visit Sarajevo Turizm ve Yenilikçi Proje Geliştirme Kıdemli Danışmanı Faruk Çaluk ise şehrin önemli bir statüde olduğunu belirterek sadece yaz değil kış turizmi için de önemli adımlar atıldığını söyledi. Çaluk, “Destinasyon olarak güvenli seyahat lisansına sahibiz ve pandemi kurallarına uyuyoruz. Türkiye ve Bosna Hersek vatandaşları arasında koparılamaz bağlar. Dolayısıyla iki ülke arasındaki turizm bağlarını da güçlendirmek istiyoruz. Bu nedenle Türk turistleri de şehrimizi her mevsim ziyaret etmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

REKLAM

HAYAT Tatil eksenimiz Bosna'ya kaydı