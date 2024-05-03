Boykot farkındalığını artırmak istedim

İsrail’e destek veren markaların afişlerini değiştirerek paylaştığı çalışmalarıyla dikkat çeken Polonyalı Sanatçı İgor Dobrowolski, Filistin’de yaşananlara dayanamadığını söyledi. Varşova sokaklarında yaptığı poster eylemiyle dünya çapında ses getiren resim sanatçısı Dobrowolski, “Tehditlerden korkmuyorum, ben bir sanatçıyım bu soykırıma asla sessiz kalmayacağım” dedi.

Gazze’deki katliamın tarihte benzeri görülmemiş bir katliam olduğuna vurgu yapan Dobrowolski, “İsrail’in saldırılarından sonra dünya genelinde boykotun artması çok etkili bir tepki oluşturdu, firmaları ekonomik olarak zarara uğradı. Ben de bir sanatçı olarak bu konuda farkındalığı artırmak için tepkimi, İsrail’e destek veren markaların posterlerini değiştirip üzerlerine yazılar yazarak gösteriyorum” diye konuştu.