Bu fotoğraf seni kurtaramaz

Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili yeni bulguların ve soruların artmasının ardından Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’dan dikkat çeken bir hamle geldi. Veliaht Prens, önceki gün beklenmedik bir şekilde Mekke’de Kabe’yi ziyaret etti. Ne var ki bu ziyaret de yeni bir skandala sebep oldu. 600 kişilik koruma ordusu ile Mescid-i Haram’a giren Prens Muhammed’in Kabe ziyareti sırasında çevresinde geniş bir güvenlik çemberi oluşturuldu. Prens Muhammed’in beklenmedik ziyareti sırasında Müslümanlar ibadetlerini yapamadı.

BEYTULLAH’IN ÇATISINA ÇIKTI

Mekke’ye gelen Prens Selman, Kabe ve çevresinde devam eden inşaat çalışmalarını denetlemek için Beytullah’ın üstüne çıktı. Bir platform ile Kabe’nin çatısına çıkarak tavaf alanını genişletme çalışmalarını izleyen Selman’a tepki yağdı. Kabe’nin çatısına sadece, Kurban Bayramı arefesinde Kabe’nin örtüsünü değiştirmekle görevli olanlar çıkabiliyor. Kabe’nin anahtarı ise ülkenin güvenilir ailesi Ben-i Şeybe ailesinde bulunuyor.

Veliaht Prens, önce Hacerü’l-esved taşını öptü, ardından kurulan platform ile merdivenlerden Kabe’nin içine girdi.

ANİ ZİYARETİN ANLAMI

Yasalara göre Suudi Arabistan Kralı, “Mekke ve Medine’deki İki Kutsal Caminin Koruyucusu” sıfatını da taşıyor. Babası Kral Selman bin Abdülaziz’den sonra tahta çıkması beklenen Muhammed bin Selman’ın, ani Mekke ziyaretiyle, hem kendisine yönelik Saray içindeki muhalefete hem de İslam ülkelerine mesaj vermek istediği değerlendiriliyor. Prens Muhammed’in Kabe’nin çatısına çıkarak görüntü aldırmasının da “ülkede yönetime hakimim” mesajı vermek amaçlı olduğu belirtiliyor.

TEPKİ YAĞDI

Veliaht Prensin Kabe çatısına çıkması tepki çekti.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın katil zanlıları arasında yer alan Selman’ın, kutsal mekanın çatısına çıkmasına sosyal medyadan tepki yağdı. Turki al-Shalhoub adlı kişi Twitter’dan, “Mekke’de olmak elindeki Kaşıkçı’nın kanını temizlemez, işkence ettiğin kadın eylemcileri, hapsettiğin aydınları ve Yemen’de öldürdüğün çocukların suçlarından seni aklamaz” dedi.