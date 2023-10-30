Bu kez ‘Amalika’yla soykırım çağrısı

İşgalci İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun dün yaptığı bir konuşmada, tahrif edilmiş Tevrat’tan İsrailoğulları’nın 3 bin yıl önceki düşmanları Amalikalılara dair alıntı yapması, Gazze’deki Filistinlilerin topyekun bir soykırıma uğrayabileceğinin işaretini verdi. Daha önce de Filistin’de yürüttükleri savaşın güvenlik amacıyla olmadığını, bir din savaşı olduğunu Yeşaya Kehaneti’ne atıf yaparak açık eden Siyonist Başbakanın sözünü ettiği Amalika alıntısında bebeklerin bile katledilmesi çağrısının olması, Tel Aviv’in gerçek motivasyonun ne olduğunu gözler önüne serdi.

Bebekleri ve emzirenleri öldürün

Gazze’deki işgalle ilgili değerlendirmede bulunmak üzere İsraillilerin karşısına çıkan Netanyahu, “Kutsal kitabımız diyor ki ‘Amalika’nın sana yaptıklarını hatırlamalısın’” ifadelerini kullandı. Tevrat’ın Samuel bölümünde bahsedilen Amalikalılarla ilgili kısımda dehşete düşüren şu ifadeler yer alıyor: “Şimdi gidin ve Amalika’yı vurun. Sahip oldukları her şeyi tamamen yok edin ve onları bağışlamayın; Hem erkeği hem de kadını, bebekleri ve emzirenleri, öküzleri ve koyunları, develeri ve eşekleri öldürün.” Netanyahu’nun sözleri, Gazze’de kadın çocuk demeden soykırıma girişen işgalci gücün referansının bu ayetler olduğunu da ortaya koydu.

Yeşaya’yı gündeme getirmişti

Netanyahu, daha önce yaptığı bir konuşmada “Yeşaya Kehaneti’ni göreceğiz” demişti. Filistin’de yürüttükleri savaşın bir din savaşı olduğunu itiraf eden Netanyahu, “Biz ışığın insanlarıyız, onlar da karanlığın insanları. Artık tek bir amaç için bir araya gelmenin zamanıdır. Zafere ulaşmak için hızla ilerlemeliyiz. Yahudi halkının ebediliğine olan derin inancımızla Hamas’a karşı Yeşaya Kehaneti’ni göreceğiz” sözlerini kullanmıştı. Eski Ahit’in bir parçası olan Yeşaya, “İsrail tanrının krallığı olacak” vaadinde bulunuyor. Kitapta, İsrail “ışık ulusu” olarak tanımlanıyor ve İsraillilerin tüm uluslara adalet ve kurtuluş getireceği vadediliyor.

Çocuklara insan muamelesi yapılmıyor

İşgalci gücün tahrif edilmiş alıntılarla yaptığı çocuk katliamları insan hakları örgütleri tarafından da belgelenmeye devam ediyor. Rudaw’a konuşan İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) Çocuk Hakları Direktörü Bill Van Esveld, işgalci güç tarafından Gazzeli çocuklara “insan muamelesi yapılmadığını” söyledi. Soykırımcı İsrail’in Filistinlileri Gazze’nin güneyine “zorla” sürdüğünü belirten Esveld, ABD Başkanı Biden’ın Gazze’deki sivil ölümler hakkındaki “şüpheli” şeklindeki açıklamasını da reddetti. Gazze’deki durumu “kabus” olarak niteleyen Esveld, Gazzeli çocuklar için “Sanki hiçbir hakları yokmuş gibi davranılıyor, insan muamelesi yapılmıyor” dedi.







