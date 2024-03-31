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Dünya

Bulgaristan ve Romanya Şengen bölgesine katıldı

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupalılar lehine bir kararı açıklayarak, Bulgaristan ve Romanya'nın AB'nin vizesiz seyahat bölgesi Şengen'e dahil edildiğini açıkladı.

11:54 - 31/03/2024 Pazar
AA
Ankara
Ankara

"Şengen", Avrupa Birliği'ne (AB) üye ülkelerin içinde serbest seyahat etme imkanı tanıyan bir sistemin adı.


Avusturya, Bulgaristan ve Romanya'nın bu sisteme geçmesini onaylamıyordu.


AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklamayla, Bulgaristan ve Romanya'nın Şengen'e katıldığını bildirdi.


Böylelikle iki ülkenin turizm potansiyeli artarken Şengen vizesi olanlar bu ülkelere de geçiş yapma şansına sahip olacak.


Hava ve deniz sınırı kontrolleri kaldırıldı


Leyen, mesajında iki ülke için bugün itibarıyla hava ve deniz sınırı kontrollerinin kaldırıldığını duyurdu.


Milyonlarca AB vatandaşına fayda sağlayacak


Von der Leyen, bunun, Avrupa çapında milyonlarca AB vatandaşına fayda sağlayacağını, Şengen bölgesini daha güçlü kılacağını ifade etti.


Bir sonraki aşamada kara sınırlarındaki kontrollerin kaldırılması palanlanıyor


AB Komisyonunun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson da bir sonraki aşamada kara sınırlarındaki kontrollerin de kaldırılacağını, bunun sene boyunca üye ülkeler arasındaki görüşmelerde ele alınacağını bildirdi.


Romanya ve Bulgaristan'ın Şengen süreci


Romanya ve Bulgaristan, 2007'de AB'ye üye olmuştu.


viteAvusturya, uzun süredir, düzensiz göçün artabileceği kaygısıyla iki ülkenin Şengen'e dahil olmasına karşı çıkıyordu. Anlaşma, geçen yıl sonu sağlanmıştı.




#Bulgaristan
#Romanya
#Ursula von der Leyen
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