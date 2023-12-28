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Dünya

Can kaybı 21 bini geçti

İsrail ordusu Han Yunus’taki El-Emel Hastanesi’nin önündeki binayı vurdu. Saldırıda 20 Filistinli hayatını kaybetti. Gazze’deki Sağlık Bakanlığı son 24 saatte can kaybının 195 artarak 21 bin 110’a yükseldiğini açıkladı. Yaralı sayısı ise 55 bin 243.

04:00 - 28/12/2023 Perşembe
Güncelleme: 01:40 - 28/12/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, terör devleti İsrail'in 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısının son 24 saatte 195 artarak 21 bin 110'a çıktığını duyurdu. Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'deki son duruma ilişkin bilgi verdi. Kudra, İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 195 Filistinliyi daha öldürdüğünü belirtti. Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısının 21 bin 110'a yükseldiğini, yaralı sayısının da 55 bin 243'e çıktığını kaydetti.



#Gazze
#Filistin
#İsrail
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