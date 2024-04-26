|
Dünya

Canlı canlı gömdüler

Gazze’de İsrail’in çekildiği Nasır Hastanesi avlusunda 58 ceset daha bulundu. Böylece 3 toplu mezardan çıkarılan cenaze sayısı 392’ye ulaştı. Sivil Savunma Birimi Müdürü Yamin Ebu Süleyman, “Cesetlerin bazılarında işkence ve infaz izleri bulundu. Bazılarının ise canlı canlı gömüldüğünü tahmin ediyoruz” dedi.

04:00 - 26/04/2024 Cuma
Güncelleme: 01:31 - 26/04/2024 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

İşgalci İsrail ordusunun geçtiğimiz hafta çekildiği Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta bulunan Nasır Hastanesi'nde toplu mezarlarda bulunanların bazılarının canlı canlı gömüldüğü tespit edildi. Toplu mezarlarda aramalar sürerken, Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü, çıkarılan naaş sayısının 392'ye ulaştığını bildirdi. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Han Yunus'taki Sivil Savunma Birimi Müdürü Yamin Ebu Süleyman, hastanede bulunan toplu mezarlardaki arama çalışmalarında 58 cesedin daha bulunduğunu ifade etti. Ebu Süleyman, "Nasır Hastanesi yerleşkesinde 392 cesedin bulunduğu 3 toplu mezar tespit edildi. Cesetlerin bazılarında işkence gördüklerine ve infaz edildiklerine yönelik izler bulundu. Bazılarının ise canlı canlı gömüldüğünü tahmin ediyoruz" dedi. Bazı cesetlerin teşhis edilemeyecek halde olduğuna işaret eden Ebu Süleyman, "165 cesedin kimlik tespiti yapılamadı. İsrail askerlerinin cesetleri plastik poşetlere sarması çürümeyi hızlandırdı ve kimlik tespitini imkansız hale getirdi" diye konuştu.

TOPLU MEZARDA ÇOCUKLAR DA VAR

Arama çalışma-larına ilişkin de bilgi veren Ebu Süleyman, "Çalışmalarda çocuk cesetlerine rastladık" ifadesini kullandı. Ebu Süleyman, "İşgalci İsrail askerleri, hastanenin yerleşkesinde çok sayıda cesedi plastik poşetlerle 3 metre derinliğe gömdü" cümlelerini kullandı. Arama çalışmalarını yürüten Sivil Savunma ekibinden Muhammed Mugayir de İsrail askerleri tarafından öldürülen, plastik kelepçelerle bağlanan ve üzerlerinde işkence izleri taşıyan cesetlerin bulunduğu bir videoyu basın mensuplarıyla paylaştı. Mugayir, cesetlerin Filistin halkı tarafından gömülmüş olamayacağını vurgulayarak "Cesetlerin toprağın 3 metre derinliğe gömülmesi Gazze halkının defin yöntemlerine aykırıdır. Bu Gazze halkının yöntemi değil" dedi.



#Soykırım
#İsrail
#Filistin
2 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
90 bin taşeron işçiye kadro çalışmasında son durum: Kamuya alımlar torba yasada var mı, yasa Meclis'ten geçti mi?