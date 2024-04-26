Canlı canlı gömdüler

İşgalci İsrail ordusunun geçtiğimiz hafta çekildiği Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta bulunan Nasır Hastanesi'nde toplu mezarlarda bulunanların bazılarının canlı canlı gömüldüğü tespit edildi. Toplu mezarlarda aramalar sürerken, Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü, çıkarılan naaş sayısının 392'ye ulaştığını bildirdi. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Han Yunus'taki Sivil Savunma Birimi Müdürü Yamin Ebu Süleyman, hastanede bulunan toplu mezarlardaki arama çalışmalarında 58 cesedin daha bulunduğunu ifade etti. Ebu Süleyman, "Nasır Hastanesi yerleşkesinde 392 cesedin bulunduğu 3 toplu mezar tespit edildi. Cesetlerin bazılarında işkence gördüklerine ve infaz edildiklerine yönelik izler bulundu. Bazılarının ise canlı canlı gömüldüğünü tahmin ediyoruz" dedi. Bazı cesetlerin teşhis edilemeyecek halde olduğuna işaret eden Ebu Süleyman, "165 cesedin kimlik tespiti yapılamadı. İsrail askerlerinin cesetleri plastik poşetlere sarması çürümeyi hızlandırdı ve kimlik tespitini imkansız hale getirdi" diye konuştu.

Arama çalışma-larına ilişkin de bilgi veren Ebu Süleyman, "Çalışmalarda çocuk cesetlerine rastladık" ifadesini kullandı. Ebu Süleyman, "İşgalci İsrail askerleri, hastanenin yerleşkesinde çok sayıda cesedi plastik poşetlerle 3 metre derinliğe gömdü" cümlelerini kullandı. Arama çalışmalarını yürüten Sivil Savunma ekibinden Muhammed Mugayir de İsrail askerleri tarafından öldürülen, plastik kelepçelerle bağlanan ve üzerlerinde işkence izleri taşıyan cesetlerin bulunduğu bir videoyu basın mensuplarıyla paylaştı. Mugayir, cesetlerin Filistin halkı tarafından gömülmüş olamayacağını vurgulayarak "Cesetlerin toprağın 3 metre derinliğe gömülmesi Gazze halkının defin yöntemlerine aykırıdır. Bu Gazze halkının yöntemi değil" dedi.