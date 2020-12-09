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Dünya Canlı yayında ağlıyormuş gibi yapan İngiltere Sağlık Bakanı Hancocka tepki Aşıyı biz bulmadık niye ağlıyorsun?
AVRUPA

Canlı yayında ağlıyormuş gibi yapan İngiltere Sağlık Bakanı Hancock'a tepki: Aşıyı biz bulmadık niye ağlıyorsun?

Dün İngiltere'de ilk toplu aşılama süreci başladı. Pfizer/BioNTech aşısı denemesi yapılırken, Sağlık Bakanı Matt Hancock katıldığı canlı yayında ağlıyormuş gibi yaptı.Yüzlerce kişi, Hancock'a tepki gösterdi. The Guardian’daki bir gazeteci ise yayında “İngiliz olmakla gurur diyorum” diyen Hancock’a, “Göz yaşlarını sil Hancock, İngiltere’nin aşıyla neredeyse hiçbir alakası yok” diyerek tepki gösterdi.

Haber Merkezi DHA
Hancock katıldığı yayında ağlıyormuş gibi yaptı.
Hancock katıldığı yayında ağlıyormuş gibi yaptı.

İngiltere'de ilk olarak 90 yaşındaki Margaret Keenan isimli bir kadında koronavirüse karşı geliştirilen Pfizer/BioNTech aşısı denemesi yapılırken, Sağlık Bakanı Matt Hancock katıldığı canlı yayında ağlıyormuş gibi yaptı. Yüzlerce kişi, Hancock'a tepki gösterdi.

TİMSAH GÖZYAŞLARI
İngiltere tarihinin en büyük aşılama kampanyası dün başladı. Kuzey İrlanda'da yaşayan 90 yaşındaki Margaret Keenan, Pfizer/BioNTech aşısını yaptıran ilk kişi olurken, 81 yaşındaki William Shakespeare isimli bir erkek de aşının uygulandığı ikinci kişi oldu. Bunun üzerine İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock katıldığı bir canlı yayında ağlıyormuş gibi yaptı.
AŞIYI BİZ BULMADIK!
Tepkisini inandırıcı bulmayan pek çok kişi Hancock’u ağlama numarası yapmakla ve timsah gözyaşları dökmekle suçladı. İngiliz haber ve medya web sitesi The Guardian’daki bir gazeteci ise yayında “İngiliz olmakla gurur diyorum” diyen Hancock’a, “Göz yaşlarını sil Hancock, İngiltere’nin aşıyla neredeyse hiçbir alakası yok” diyerek tepki gösterdi.

PFİZER/BİONTECH AŞISI İLK İNGİLTERE'DE UYGULANDI
İngiltere tarihinin en büyük aşılama kampanyasına dün itibariyle başladı. Pfizer / BioNTech aşısı, 90 yaşındaki bir kadına yapıldı. Kuzey İrlanlanda'da yaşayan Margaret Keenan aynı zamanda onaylanmış aşıyı yaptıran ilk hasta olarak tarihe geçti. 800 bin dozdan oluşan ilk sevkiyattaki aşılar 50 hastanede uygulanıyor.

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