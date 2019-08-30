Dünya Çavuşoğlundan İdlib uyarısı Yeni bir göç dalgası olabilir
AVRUPA

Çavuşoğlu'ndan İdlib uyarısı: Yeni bir göç dalgası olabilir

Çavuşoğlu'ndan İdlib uyarısı: Yeni bir göç dalgası olabilir

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Norveç Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nün toplantısında konuştu. Çavuşoğlu, "İdlib'deki saldırılar Avrupa'ya yeni göç dalgası başlatabilir. Rusya, İdlib'deki gözlem noktalarına saldırı olmayacağı güvencesini verdi. İran petrol tankeri Türkiye'ye değil Lübnan'a gidiyor" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "İdlib'deki saldırılar Avrupa'ya yeni göç dalgası başlatabilir." dedi.

Resmi ziyaret amacıyla Norveç’in başkenti Oslo’da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Norveç Uluslararası İlişkiler Enstitüsü (NUPI) tarafından düzenlenen toplantıya katılarak, konuşma yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu şu sözleri söyledi:

"İdlib'deki saldırılar Avrupa'ya yeni göç dalgası başlatabilir. Rusya, İdlib'deki gözlem noktalarına saldırı olmayacağı güvencesini verdi. Suriye'de siyasi bir çözüm bulunduğunda askeri birlikler ayrılabilir ancak şu an Şam rejimi siyasi bir çözüme inanmıyor. İran petrol tankeri Türkiye'ye değil Lübnan'a gidiyor."

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