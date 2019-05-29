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ORTADOĞU

Bahreyn’deki ihanet çalıştayına Abbas’tan net cevap

Cehenneme kadar yolunuz var

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, BAE ve S. Arabistan öncülüğünde Bahreyn’de düzenlenecek toplantıya ilişkin, “Cehenneme kadar yolunuz var” dedi. Toplantıyı ve sonuçlarını kabul etmeyeceklerini söyleyen Abbas, katılan ülkeleri boş hayal satmakla suçladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD’nin “Yüzyılın Anlaşması” projesi ile Bahreyn'in başkenti Manama'da gelecek ay düzenlenmesi planlanan ekonomi çalıştayıyla ilgili, “Yüzyılın utancının da Bahreyn’deki çalıştayın da cehenneme kadar yolu var” dedi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA’ya göre Abbas önceki akşam katıldığı bir programda Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır'ın da destek verdiği belirtilen "Yüzyılın Anlaşması" projesi ile Filistin konusunda ABD'nin desteğiyle gelecek ay Bahreyn'de düzenlenmesi planlanan ekonomi çalıştayına ilişkin açıklamalarda bulunduğu aktarıldı.

Filistin davasının başkenti Kudüs olan bağımsız, egemen bir devlete doğru ilerleme kaydettiğine vurgu yapan Abbas, “Davamız adım adım ilerliyor ve Allah’ın izniyle başkenti Kudüs-ü Şerif olan bağımsız Filistin Devleti ile sonuçlanacaktır. Yüzyılın planı ya da utancı ile önümüzdeki ay düzenlemeyi planladıkları ekonomi çalıştayının da Allah’ın izniyle cehenneme kadar yolu var” ifadelerini kullandı.

BOŞ HAYAL SATIYORLAR

Abbas'ın “Filistin meselesini çözmek isteyen meseleye siyasi çözüm ile başlamak zorundadır. Biz milyarların boş hayallerini satanlara umut bağlamıyoruz ve bunu kabul etmemiz de mümkün değildir. Çünkü bizim meselemiz apaçık siyasi bir meseledir” dediği belirtildi.

Bahreyn’deki çalıştayın sonuçlarını kabul etmeyeceklerinin altını çizen Abbas, “Biz lafımızı söyledik. Her zaman da söylüyoruz. Bu toplantıyı ve sonuçlarını kabul etmeyeceğimize dair gerekli beyanatları da yaptık. Çünkü bize asla bir yere varmayacak boş hayaller satıyorlar. Bizim onların desteğine ihtiyacımız yok. Çünkü biz Filistin halkının evlatlarının çabaları ile sizlerin sayesinde modern bir devlet inşa edebilme yeterliliğine sahibiz” şeklinde konuştu.

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Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, daha önce açıklamasında, ABD ve Bahreyn'in düzenlemeyi planladığı ekonomik çalıştaya ilişkin kendilerine danışılmadığını belirtmişti.

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