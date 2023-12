Cenazeleri bile Aksa’ya alınmıyor

Ölüye de diriye de saygı duymayan terörist İsrail devletinin 7 Ekim’den bu yana yeni kanunlar getirdiğini belirten Saydavi, “Şu an Mescid-i Aksa’da cenaze namazları bile 10 kişiyle kısıtlı bir şekilde kılınıyor. Mescid-i Aksa’dan uzaklaştırma kararı alınanlar ise eğer vefat ederse cenaze namazlarını Aksa’da kılınması yasakladı. Ne yaşarken ne de ölünce Aksa’ya girişe izin vermiyorlar. İşgalciler, yıkım kararlarını da çok şiddetli bir şekilde artırdı. Evlere girip sizin ruhsatınız yok deyip direkt evleri yıkıyorlar. Ardından bizim kendi evlerimize Siyonistleri yerleştiriyorlar. Özellikle Aksa’yı savunan ve koruyan murabıtaların evlerine yönelik baskınlar düzenliyorlar” diye konuştu.

Mescid-i Akssa’dan uzaklaştırılan murabıtalardan biri olan Dr. Tağrid Es-Saydavi, şöyle konuştu: “Biz Kudüs’te her zaman baskıya ve zorbalığa maruz kalıyorduk fakat 7 Ekim’den sonra İşgalciler inanılmaz boyutta zulümlerini arttırdılar. Bunun sebebi çok açık. Gazze’de elde edemedikleri başarıyı işgal altında olan bölgelerde elde etmeye çalışıyorlar. Gazze’de büyük hezimete uğradılar ve bu yüzden intikam almak için buralarda inanılmaz ölçüde saldırılar düzenliyorlar. Gazze’deki direniş şu an Filistin’in her yerinde var.”