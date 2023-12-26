Cenazeleri bile Aksa’ya alınmıyor

7 Ekim’den bu yana abluka altında olan Gazze’de yoğun saldırılar düzenleyen terör devleti İsrail, eş zamanlı olarak Doğu Kudüs, Batı Şeria, Cenin, El-Halil gibi birçok yerde saldırılarını arttırdı. Uzun yıllar işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’nın gönüllü koruyuculuğunu yapan murabıtalar, 7 Ekim’den sonra yaşadıklarını ve son gelişmeleri Yeni Şafak’a anlattı.

10 BİN KİŞİ TUTUKLANDI

İşgalci İsrail tarafından Mescid-i Aksa’ya girişi yasaklanan Aksa’nın murabıtalarından Aide Saydavi, tehlikeye rağmen Türkiye’ye gelip yaşadıklarını tüm dünyaya anlattı. Saydavi, “Bizlere Mescid-i Aksa’dan uzaklaştırma kararı verildi, benim evim Eski Şehir dediğimiz kısımda Mescid-i Aksa’ya çok yakın. Dışarı çıktığımızda bize ya saldırıyorlar ya da tutukluyorlar. Telefonlarımızı sürekli kontrol ediyorlar, 7 Ekim’den sonra yeni kanunlar çıkardılar. Eğer telefonunuzda Gazze’ye, direnişe dair herhangi bir görsel varsa ya da sosyal medyada bununla ilgili bir şeyi beğendiyseniz direkt tutuklama kararı çıkıyor. 10 bin kişiyi sadece sosyal medyada bir gönderiyi beğendiği için tutukladılar” dedi.

Ölüye de diriye de saygı duymayan terörist İsrail devletinin 7 Ekim’den bu yana yeni kanunlar getirdiğini belirten Saydavi, “Şu an Mescid-i Aksa’da cenaze namazları bile 10 kişiyle kısıtlı bir şekilde kılınıyor. Mescid-i Aksa’dan uzaklaştırma kararı alınanlar ise eğer vefat ederse cenaze namazlarını Aksa’da kılınması yasakladı. Ne yaşarken ne de ölünce Aksa’ya girişe izin vermiyorlar. İşgalciler, yıkım kararlarını da çok şiddetli bir şekilde artırdı. Evlere girip sizin ruhsatınız yok deyip direkt evleri yıkıyorlar. Ardından bizim kendi evlerimize Siyonistleri yerleştiriyorlar. Özellikle Aksa’yı savunan ve koruyan murabıtaların evlerine yönelik baskınlar düzenliyorlar” diye konuştu.

İNTİKAM ALMAYA ÇALIŞIYORLAR

Mescid-i Akssa’dan uzaklaştırılan murabıtalardan biri olan Dr. Tağrid Es-Saydavi, şöyle konuştu: “Biz Kudüs’te her zaman baskıya ve zorbalığa maruz kalıyorduk fakat 7 Ekim’den sonra İşgalciler inanılmaz boyutta zulümlerini arttırdılar. Bunun sebebi çok açık. Gazze’de elde edemedikleri başarıyı işgal altında olan bölgelerde elde etmeye çalışıyorlar. Gazze’de büyük hezimete uğradılar ve bu yüzden intikam almak için buralarda inanılmaz ölçüde saldırılar düzenliyorlar. Gazze’deki direniş şu an Filistin’in her yerinde var.”

Mescid-i Aksa’nın üzerine hüzün yağıyor

Dr. Tağrid Es-Saydavi, 7 Ekim’den sonra Mescid-i Aksa’nın boş kaldığına işaret ederek, “7 Ekim’den sonra yeni bir kanun daha getirdiler evleri eski şehirde olmayan Filistinlilerin Mescid-i Aksa’ya girişleri yasaklandı. Gençlerin girişleri yasak sadece 70 yaş üzerinde olanlar girebiliyor. Müslümanların aksine bütün Yahudiler Aksa’da ibadet ediyor. Müslümanların girişleri engellenerek, Mescid-i Aksa’mızın üzerine hüzün yağıyor. Nerede dünyadaki insan hakları savunucuları nerede kadın ve çocuk hakları savunucuları binlerce Gazzeli şehit edilirken, sadece izleyecek misiniz? Bizler Kudüs’te canımızı malımızı ortaya koyduk bu dava sadece Filistinlilerin değil. Rabbimize hamd ediyorum Siyonistlere karşı Mescid-i Aksa’ya siper oluyoruz. Bizim yolumuz her daim bellidir, evlatlarımızı da bu şuurla yetiştiririz sonu şehadet ya da zafer olan yoldayız” dedi.











