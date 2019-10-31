Cenevre’de anayasa turu

Komite'nin muhalif Eş Başkanı Bahra, şimdiye kadarki müzakerelerin başarısızlıkla sonuçlandığını, Suriye halkının hayal kırıklığına uğradığını ve ülkedeki trajedinin 8 yıldır sürdüğünü vurguladı. "Bugün, geçmişte başaramadıklarımızı başarmayı umduğumuz için buradayız" diyen Bahra, "150 kişinin birçok konuda farklılıkları var. Bunların bir kısmı basit konular, bir kısmı ise önemli. 8 acı dolu yıldan sonra farklılıklara değil, benzerliklere odaklanmak üzere kararlılık içinde buraya geldik" dedi. Yeni bir sayfa açtıklarının altını çizen Bahra, "Tüm Suriyeli tarafların elindeki tutukluların serbest bırakılması, kaybolanların ve zorla kaybetmeye maruz bırakılanların akıbetlerini araştırma ve ailelerinin akıbetlerini bilme hakkına ilişkin dosyaya saygı gösterilmeli. 6 aylık sürede anayasayı yazmak, takip eden 18 ayda da adil ve özgür seçimleri düzenlemekle yükümlüyüz. Yaklaşık bir milyon kurbanın anısı, bize karanlık tünelden çıkış arayışımızda ışık tutmalı, evlerine dönmek için hasret çeken milyonlarca Suriyeli de pusulamız olmalı" diye konuştu. Toplantılar Cenevre'de bir hafta boyunca sürecek.

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