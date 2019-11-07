Cenevre’de müzakere İdlib’de bomba!

Rus savaş uçakları Maar'ed Numan, Tahtaya, Şeyh Mustafa, Kefercenne, Maar'ed Hurma, Dar el-Kabire ve Cebel Ekrad başta olmak üzere son 48 saatte en az 34 saldırı düzenledi. Uçakların hedef aldığı noktalar arasında Maar'ed Numan'ın Şinan köyündeki kadın doğum ve çocuk hastanesi de bulunuyor.

Saldırıya uğrayan hastanede kuvözdeki bebekler başka sağlık merkezlerine taşınırken bölge genelinde 3'ü çocuk 20 kişi hayatını kaybetti. Rus uçaklarına rejime bağlı hava ve kara araçları da eşlik etti. Rejim ordusu aynı bölgelere 360'dan fazla top atışı ve füze saldırısı gerçekleştirdi. Esed'e bağlı helikopterler de İdlib'in çeşitli noktalarına 12 varil bombası attı.

KOMİSYON NİYE VAR?

Muhalifler Cenevre'de görüşmelere rağmen bombardımanın devam etmesine tepki gösterdi. En büyük muhalif gruplardan Ahrar'uş Şam'ın Komutanı Cabir Ali Paşa, şu mesajı yayınladı: "Astana ve Soçi zirvelerinde kardeş Türkiye'nin çabalarına rağmen Rusya ve İran, İdlib'e yönelik saldırılarına devam etti. Birçok insanımız öldü, çoğu kardeşimiz başka ülkelere göç etti. Peki Anayasa Komitesi bu saldırılara neden sessiz kaldı? Eğer mazlum halkı temsil etmeyeceklerse neden orada duruyorlar? Biz istiyoruz ki insanlarımız ölmesin, çocuklarımız yetim kalmasın. Bunun için varız ve devrimimiz amacına ulaşana, hakkımızı alana kadar savaşacağız. Komisyon görevini yapmalı ve katliamı durdurmalı."

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