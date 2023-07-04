Cenin’e havadan ve karadan saldırı : 9 Filistinli öldü

İşgalci İsrail yönetimi, son haftalarda Batı Şeria’da bulunan Cenin mülteci kampına gerçekleştirdiği yoğun saldırılarına bir yenisini ekledi. Geçtiğimiz ay kampa 20 yılı aşkın bir süreden sonra ilk kez insansız hava aracı (İHA) ve Apache helikopterlerle hava saldırısı düzenleyen işgalci güç, pazar gecesi de tüm güvenlik birimlerinden bin asker, 150 zırhlı araç ve hava desteğiyle son yılların en büyük saldırısını başlattı. Hava saldırılarıyla işaret fişeği verilen askeri operasyon, mülteci kampının kara birimleri tarafından kuşatılmasıyla devam etti. Gece boyu süren saldırılarda en az 9 Filistinli şehit olurken, çok sayıda Filistinli de yaralandı. Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre şehit edilen Filistinlilerin hepsi 16-23 yaş aralığında.

Sivil altyapı hedef alındı

İşgalci güçün saldırısında evler, yollar, sağlık merkezleri ve diğer birçok sivil altyapı tesisinin de hedef alındığı belirtildi. Filistin yönetimi “barbar saldırı” olarak nitelendirdiği operasyonu kınarken, masum sivillerin hedef alındığını açıkladı. İsrail ordusundan ise Filistinli direniş grupları tarafından kullanılan bir ortak operasyon merkezinin hedef alındığı açıklaması geldi. Bir ambulans şoförü ise Cenin’de olanları “gerçek bir savaş” diye nitelendirirken, ambulansların gün boyu hastanelere yaralı yetiştirmeye çalıştığını belirtti. Kampta yaşayan siviller, etrafında gece boyu patlama ve İHA seslerinin eksik olmadığını, gün ağarmaya başladığında da yanan lastiklerden çıkan siyah dumanın sokakları kapladığını ve camilerden direnişçilere destek için çağrı yapıldığını bildirdi. Filistin yönetimi ise baskını şiddetle kınadığını açıklayarak yaşananların sava suçu olduğunu söyledi.

Girişleri kapattılar

Bölgedeki tanıkların ifadelerine göre İsrail saldırısı pazartesi günün ilk saatlerinde yapılan 10 hava saldırısıyla başlarken, onlarca İsrail zırhlı aracı her yönden Cenin kampını kuşatıp girişlerini traktörlerle kapatarak kara operasyonunu başlattı. Yolların ve evlerin ağır hasar gördüğü saldırılara özel kuvvetler, istihbarat, polis ve sınır muhafızlarından oluşan 1,000 kişilik İsrail gücü ve 150 zırhlı araç katılıyor. İsrail askerlerinin kamptaki birçok eve basıp arama yaptığı ve çok sayıda Filistinli sivili tutukladığı bildirildi. Saldırılarda ilk belirlemelere göre 9 Filistinli şehit oldu, aralarında çok sayıda durumu ağır onlarca Filistinli de yaralandı. Filistin makamları, öldürülenlerin hepsinin göğsünden ve kafalarından vurulduğunu kaydetti.







