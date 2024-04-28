CENTCOM: Husilerin füzelerle hedef aldığı iki gemiden biri hasar aldı

CENTCOM'dan yapılan açıklamada, “26 Nisan günü saat 17.49'da İran destekli Husi teröristler, Yemen'in Husi kontrolündeki bölgelerinden Kızıldeniz'e, Antigua ve Barbuda bayraklı, Liberya tarafından işletilen MV MAISHA ve Birleşik Krallık'a ait, Panama bayraklı, Seyşeller tarafından işletilen MV Andromeda Star gemilerinin yakınlarına üç adet gemisavar balistik füze fırlattı. MV Andromeda Star gemisinde küçük çaplı hasar meydana geldiği ancak yolculuğuna devam ettiği bildirildi. Şu anda ABD, koalisyon veya ticari gemiler tarafından bildirilen herhangi bir yaralanma veya başka bir hasar bulunmamaktadır” denildi.