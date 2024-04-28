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Dünya

CENTCOM: Husilerin füzelerle hedef aldığı iki gemiden biri hasar aldı

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Yemenli Husilerin Kızıldeniz'e 3 gemisavar balistik füze attığını, hedef alınan iki ticari gemiden birinin ufak çaplı hasar aldığını duyurdu. CENTCOM, geminin yolculuğunu sürdürdüğünü belirtti.

10:29 - 28/04/2024 Pazar
DHA
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

CENTCOM'dan yapılan açıklamada, “26 Nisan günü saat 17.49'da İran destekli Husi teröristler, Yemen'in Husi kontrolündeki bölgelerinden Kızıldeniz'e, Antigua ve Barbuda bayraklı, Liberya tarafından işletilen MV MAISHA ve Birleşik Krallık'a ait, Panama bayraklı, Seyşeller tarafından işletilen MV Andromeda Star gemilerinin yakınlarına üç adet gemisavar balistik füze fırlattı. MV Andromeda Star gemisinde küçük çaplı hasar meydana geldiği ancak yolculuğuna devam ettiği bildirildi. Şu anda ABD, koalisyon veya ticari gemiler tarafından bildirilen herhangi bir yaralanma veya başka bir hasar bulunmamaktadır” denildi.

#CENTCOM
#ABD
#Husi
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