Dünya Fırat Kalkanı bölgesinde sivil yerlere füze saldırısı
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Cerablus ve El Bab'ta sivillere ÇNRA ve balistik füze saldırısı

Fırat Kalkanı bölgesinde sivil yerlere füze saldırısı

Milli Savunma Bakanlığı, Halep'te Kuveyris Havaalanı'dan ateşlenen füzeler ile Cerablus ve El Bab'taki sivil yerleşim yerlerinin hedef alındığını ve yaralılar olduğunu açıkladı. Bakanlık saldırıların ardından Rusya'ya yapılan bildirimlerin ardından belirlenen hedeflerin ateş altına alındığını bildirdi.

Haber Merkezi AA
MSB’den Cerablus ve El Bab’taki sivil yerleşim yerlerine füze saldırısına ilişkin açıklama yapıldı.
MSB’den Cerablus ve El Bab’taki sivil yerleşim yerlerine füze saldırısına ilişkin açıklama yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'de rejim kontrolünde bulunan Kuveyris Havaalanı'ndan çok namlulu roketatar (ÇNRA) sistemi ve balistik füzelerle Cerablus ve Bab'daki sivil yerleşim yerleri ile akaryakıt tankerlerinin park noktalarının hedef alındığını ve sivil yaralıların bulunduğunu bildirdi.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus ve Bab ilçelerine düzenlenen balistik füze saldırısına ilişkin bilgi verildi.

  • Saldırının rejim kontrolünde bulunan Halep'teki Kuveyris Havaalanı'ndan düzenlendiği belirtilen açıklamada, ateşlenen ÇNRA ve balistik füzelerin, kuzeydeki Cerablus ve Bab ilçelerindeki sivil yerleşim yerleri ile akaryakıt tankerlerinin park noktalarını hedef aldığı kaydedildi.

Cerablus'taki benzin istasyonu balistik füzelerle vuruldu
OYNAT 00:22
Cerablus'taki benzin istasyonu balistik füzelerle vuruldu
Türkiye sınırındaki Cerablus'a bağlı Hamran bölgesinde bir benzin istasyonu balistik füzelerle hedef alındı. Yerel kaynaklar, saldırının Rus kuvvetleri tarafından gerçekleştirildiğini öne sürdü. Balistik füze saldırısının ardından benzin istasyonunun bulunduğu bölge görüntülendi. Görüntülerde çevrede bulunan tankerler ve araçların büyük hasar gördüğü yer aldı. MSB'den yapılan açıklamada, 'Halep'te Kuveyris Havaalanı'dan ateşlenen füzeler, Cerablus ve El Bab'taki sivil yerleşim yerlerini hedef aldı, yaralılar bulunuyor. Sivilleri hedef alan atışların durdurulması için Rusya Federasyonu tarafına bildirimde bulunulmuş, belirlenen hedefler ateş altına alınmıştır. Bölgedeki birliklerimiz ikaz edilmiştir. Gelişmeler takip edilmektedir' denildi.

"Bölgedeki birliklerimiz ikaz edilmiştir"

  • Saldırıda sivillerin yaralandığı vurgulanan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesine yönelik gerçekleşen ve sivilleri hedef alan atışların başlamasını müteakip atışların durdurulması için Rusya Federasyonu tarafına bildirimde bulunulmuş, belirlenen hedefler ateş altına alınmıştır. Bölgedeki birliklerimiz ikaz edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

MSB'nin paylaşımında, saldırıda vurulan akaryakıt tankerlerinin alevler içindeki görüntüleri de yer alırken, gelişmelerin takip edildiği belirtildi.

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