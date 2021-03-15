Cerablus ve El Bab'ta sivillere ÇNRA ve balistik füze saldırısı Fırat Kalkanı bölgesinde sivil yerlere füze saldırısı Milli Savunma Bakanlığı, Halep'te Kuveyris Havaalanı'dan ateşlenen füzeler ile Cerablus ve El Bab'taki sivil yerleşim yerlerinin hedef alındığını ve yaralılar olduğunu açıkladı. Bakanlık saldırıların ardından Rusya'ya yapılan bildirimlerin ardından belirlenen hedeflerin ateş altına alındığını bildirdi.

Haber Merkezi 15 Mart 2021, 00:18 Son Güncelleme: 15 Mart 2021, 01:06 AA