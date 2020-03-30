Dünya Cerablusta PKKnın bombalı araç saldırısı engellendi
ORTADOĞU

Cerablus'ta PKK'nın bombalı araç saldırısı engellendi

Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus’ta güvenlik güçlerinin dikkati sonucu YPG/PKK'lı teröristlerin hazırladığı saldırı engellendi.

Haber Merkezi AA
ARŞİV.
ARŞİV.

Gaziantep’in Karkamış ilçesi karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Cerablus’ta yerel güvenlik güçleri kontrol noktasında durdurdukları 2 motosiklete bomba tuzaklandığını tespit etti.

Türkiye’de eğitilerek bölgede güvenliği sağlayan yerel güvenlik güçleri, sivillerden uzak alana götürülen bombalı motosikletleri kontrollü şekilde patlattı.

Güvenlik kaynakları, failin terör örgütü YPG/PKK olduğu ihtimali üzerinde duruyor.

  • Terör örgütü YPG/PKK, Azez, Afrin, Bab ve Cerablus bölgelerinde sık sık saldırılar düzenleyerek Türkiye'nin Suriye Milli Ordusu'yla düzenlediği Fırat Kalkanı Harekatı ile oluşturduğu huzur ortamını bozmaya çalışıyor.

PKK/YPG'den alçak saldırı
OYNAT 00:47
PKK/YPG'den alçak saldırı
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 'PKK/YPG'nin Afrin merkezdeki iki okul ve bir camiye Grad füzesiyle yaptığı saldırıda 1 öğrenci hayatını kaybetti, 7 öğrenci yaralandı' ifadeleri kullanıldı.


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