Cerablus'ta PKK'nın bombalı araç saldırısı engellendi

PKK/YPG'den alçak saldırı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 'PKK/YPG'nin Afrin merkezdeki iki okul ve bir camiye Grad füzesiyle yaptığı saldırıda 1 öğrenci hayatını kaybetti, 7 öğrenci yaralandı' ifadeleri kullanıldı.