Çernobil endişesi: Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı açıklama yaptı ​

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, Rus askerleri tarafından ele geçirilen Çernobil Nükleer Tesislerine ilişkin "o bölgedeki nükleer tesislerin güvenli ve emniyetli işleyişinin hiçbir şekilde etkilenmemesi ve aksamamasının hayati önem taşıdığını" söyledi.

Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi sonrasında bu ülkedeki nükleer tesislere yönelik AGİT'ten yapılan yazılı açıklamada Başkan Grossi'nin değerlendirmelerine yer verildi.

"NÜKLEER TESİSİ RİSKE ATACAK EYLEMDEN KAÇINILSIN"

Grossi, UAEA'nın Ukrayna'daki durumu büyük bir endişeyle takip ettiği ve ülkenin nükleer tesislerini riske atabilecek herhangi bir eylemden kaçınılması için azami dikkat gösterilmesi çağrısında bulundu.

Ajansın Ukrayna'daki gelişmeleri yakından takip ettiğini kaydeden Grossi, nükleer santrallerin ve nükleerle ilgili diğer tesislerin emniyeti ve güvenliğine özel olarak odaklanıldığını aktardı.

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Grossi, Çernobil Nükleer Tesislerine ilişkin Ukraynalı muhataplarından edindiği bilgilere de değinerek, söz konusu tesis ve bulunduğu alanın "tanımlanamayan askeri güçler tarafından ele geçirildiğini", tesislerde herhangi bir can kaybı ya da zararın meydana gelmediği bilgisinin kendisiyle paylaşıldığını aktardı.

ÇERNOBİL'DEKİ TESİSLERİN GÜVENLİĞİ

Başkan Grossi, "O (Çernobil) bölgedeki nükleer tesislerin güvenli ve emniyetli işleyişinin hiçbir şekilde etkilenmemesi ve aksamaması hayati önem taşıyor." görüşünü paylaştı.

Ukraynalı yetkililerle düzenli bir şekilde görüştüklerini belirten Grossi, "Barışçıl amaçlar için kullanılan nükleer tesislere yönelik herhangi bir silahlı saldırı ve tehdidin Birleşmiş Milletler'in (BM) ilkeleri başta olmak üzere, uluslararası hukuk ve Ajansın tüzüğünün ihlalini teşkil ettiğini" içeren bir kararın alındığını hatırlattı.

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