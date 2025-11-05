Yeni Şafak
Cezayir ve Azerbaycan ortak ekonomi komisyonu kuruyor

15:365/11/2025, Çarşamba
Bayramov, iki ülke temsilcilerinin kısa süre içinde komisyon çalışmalarına başlamak üzere görevlendirileceğini ifade etti.
Cezayir ve Azerbaycan, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğini güçlendirmek amacıyla ortak ekonomi komisyonu kurulması için bir anlaşma imzaladı.

Cezayir Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'u başkent Cezayir'deki Muradiye Sarayı'nda kabul etti.

Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, iki ülke arasında ortak ekonomi komisyonu kurulması için bir anlaşma imzalandığını belirtti.


Komisyonun etkin çalışacağını vurgulayan Bayramov, "İki ülkeden yatırımcılar ve ilgili hükümet kurumları bu komisyona katılacak. Komisyon yılda en az bir kez toplanarak ikili işbirliği alanlarındaki çalışmaları değerlendirecek." dedi.


Bayramov, iki ülke temsilcilerinin kısa süre içinde komisyon çalışmalarına başlamak üzere görevlendirileceğini ifade etti. Cezayir ve Azerbaycan, Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu (GECF) üyesi olarak, dünyanın önde gelen doğal gaz üreticileri arasında yer alıyor.



#Azerbaycan
#Cezayir
#ekonomi
#Ortak Ekonomi Komisyonu
