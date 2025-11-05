Yeni Şafak
Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman? Sonuç tarihi açıklandı mı?

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman? Sonuç tarihi açıklandı mı?

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı sonuç tarihi
Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı sonuç tarihi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından duyurulan 200 sözleşmeli personel alımı için başvuru süreci tamamlandı. Bakanlık bünyesinde istihdam edilmek isteyen adaylar şimdi sonuç açıklamasını bekliyor. Başvuruların sona ermesinin ardından gözler, Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı sonuç tarihine çevrildi. Peki, sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 200 kişilik sözleşmeli personel alımı ilanına başvurular sona erdi. Bakanlık kadrolarında görev almak isteyen binlerce aday sonuçların açıklanacağı tarihi araştırıyor. Başvuru sürecinin tamamlanmasıyla birlikte, gözler şimdi Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı sonuç ekranında. Peki, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Tarım ve Orman Bakanlığı 200 sözleşmeli personel alımı sonuç tarihi henüz belli değil. Yerleştirmeye hak kazanan asil ve yedek adayların listesi Bakanlığın internet sayfalarından (www.tarimorman.gov.tr veya www.tarimorman.gov.tr/PERGEM) yayımlanacak.

Ayrıca adaylar değerlendirme ve yerleştirme sonucunu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinde de görüntüleyebilecek.

