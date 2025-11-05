Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman? Sonuç tarihi açıklandı mı?

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 200 kişilik sözleşmeli personel alımı ilanına başvurular sona erdi. Bakanlık kadrolarında görev almak isteyen binlerce aday sonuçların açıklanacağı tarihi araştırıyor. Başvuru sürecinin tamamlanmasıyla birlikte, gözler şimdi Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı sonuç ekranında. Peki, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Tarım ve Orman Bakanlığı 200 sözleşmeli personel alımı sonuç tarihi henüz belli değil. Yerleştirmeye hak kazanan asil ve yedek adayların listesi Bakanlığın internet sayfalarından (www.tarimorman.gov.tr veya www.tarimorman.gov.tr/PERGEM) yayımlanacak.