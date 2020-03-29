Cezayirlilerden Türkiye’ye teşekkür: Hoşgörünüz ve iyi niyetinizi Cezayir halkı unutmayacak Dünyayı etkisi alan koronavirüse karşı ülkeler tedbir almaya devam ediyor. Cezayir'in tedbir amaçlı hava sahasını kapatması üzerine bir süre İstanbul Havalimanı'nda kalan Cezayirliler, Karabük'te bir yurda yerleştirildi. Yaşadıkları zorluklar üzerine kendilerine uzatılan yardım eline minnettar kalan Cezayirliler, Türkiye'ye teşekkür mektubu yazdı. Mektupta, "İstanbul Havalimanı’nda yerde yattık, aileler perişan oldu, yemek bulmakta zorlanıyorduk ve bizimle birlikte çocuklar, yaşlı ve hastalar vardı. Şimdi Allah’a şükürler olsun yatacak yerimiz var ve yiyecek sıcak yemeğimiz var, her şey kapımıza kadar geliyor ve bu bizi çok mutlu etti. İl Göç Müdürüne ve takım arkadaşlarına, polislere ve bütün emeği geçen herkese, bize yardım eden herkese çok teşekkür ederiz. Hoşgörünüz ve iyi niyetinizi Cezayir halkı unutmayacak" ifadeleri yer aldı.

Haber Merkezi 29 Mart 2020, 18:39 Son Güncelleme: 29 Mart 2020, 18:55 İHA