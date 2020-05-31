Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Chicagoda tansiyon yükseliyor Köprüler kapatıldı
AMERİKA

Chicago’da tansiyon yükseliyor: Köprüler kapatıldı

Minnesota eyaletinde siyahi Geroge Floyd’un polis tarafından gözaltına alınırken öldürülmesinin ardından başlayan protestolar devam ediyor. Chicago kentinde göstericileri engellemek için köprülerin ve alt geçitlerin kapatıldığı belirtildi.

Haber Merkezi DHA
AD'de tansiyon tırmanıyor.
AD'de tansiyon tırmanıyor.

ABD’nin Minnesota eyaletinde siyahi Geroge Floyd’un polis tarafından gözaltına alınırken öldürülmesinin ardından başlayan protestolar devam ediyor. Chicago kentinde göstericileri engellemek için köprülerin ve alt geçitlerin kapatıldığı belirtildi.
ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde polis tarafından gözaltına alındığı sırada öldürülen siyahi Geroge Floyd için başlayan protestolar devam ediyor. Ülkenin çok sayıda eyaleti ve kentine yayılan protestolarda, polis ile eylemciler arasında sık sık arbedeler yaşanıyor. Illinois eyaletindeki Chicago kentinde düzenlenen protestolarda, eylemcileri engellemek için kentteki köprü ve alt geçitlerin kapatıldığı aktarıldı.
Sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Chicago Belediye Başkanı Lori Lightfoot, geçtiğimiz günlerde düzenlenen protestolarda yağmalamaların yaşandığı ve kamu malına zarar verildiği gerekçesiyle sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Abone Ol Google News
Gazeteciye mason ve FETÖ kumpası

Gazeteciye mason ve FETÖ kumpası

​İsimleri ifşa edince sahte raporla hastaneye kapattılar!
Avrupanın son 24 saati

Avrupa'nın son 24 saati

​İşte ülke ülke son durum.
428 yerde kaldırıldı

428 yerde kaldırıldı

​Bakanlık, detaylı bir açıklama yaptı.
Azalmaya <br>devam ediyor

Azalmaya
devam ediyor

​Bakan Koca, son 24 saatin verilerini açıkladı.
Dink Vakfı'na <br>tehdide tutuklama

Dink Vakfı'na
tehdide tutuklama

​Konya'da yakalandıktan sonra İstanbul'a getirildi.
Tütüne karşı <br>gençlerle mücadele

Tütüne karşı
gençlerle mücadele

Erdoğan, tütüne hayır gününde konuştu.
Kuyuönü Hes Projesi

Kuyuönü Hes Projesi

​10 Bin Hanenin Enerji İhtiyacını Karşılayacak
Gizli mektuplar açılacak

Gizli mektuplar açılacak

Yasal mücadele milyonlarca dolara mal oldu.

Dev proje açıldı

Dev proje açıldı

Sultan 2. Abdülhamit yaptırmıştı, yeniden şifa dağıtacak.
ABD yangın yeri!

ABD yangın yeri!

​Protestolar kontrolden çıktı.
İslam'ın iki düşmanı<br>cehalet ve bilgisizlik<br>

İslam'ın iki düşmanı
cehalet ve bilgisizlik

​Eski Diyanet İşleri Başkanı Lütfi Doğan dünü ve bugünü değerlendirdi.
İstanbul için 3 günlük uyarı

İstanbul için 3 günlük uyarı

​Meteoroloji'den tüm yurdu etkileyecek yeni tahmin.
Joker gerçek oldu!

Joker gerçek oldu!

​Bu görüntüler akıllara o sahneyi getirdi.
Şehidin eşi<br> yürekleri dağladı

Şehidin eşi
yürekleri dağladı

​'Helalleşemedik bile, kızım için sabrediyorum.'
Polis arabası göstericileri ezdi

Polis arabası göstericileri ezdi

​ABD'den şok eden şiddet görüntüleri.
Türkiye'nin yüz akı

Türkiye'nin yüz akı

Küresel ekonomide Türkiye çok avantajlı bir yere oturacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.