Çin, Trump'ın Gazze Planı'na ilişkin "Filistin'i Filistinlerin yönetmesi" ilkesini vurguladı

İlgili taraflara, Birleşmiş Milletler (BM) kararlarını uygulama ve Gazze'de tam bir ateşkes sağlama çağrısı yapan Sözcü Guo, tüm esirlerin serbest bırakılması ve insani krizin en kısa sürede giderilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Guo, "Çin, Filistinlileri Filistin'in yönetmesi ilkesini savunuyor ve iki devletli çözümü destekliyor. Filistin sorununa en erken tarihte adil, kapsamlı ve kalıcı bir çözüm bulunması için yılmadan çaba göstermeye ve dünyanın geri kalanıyla birlikte çalışmaya hazırız." ifadelerini kullandı.