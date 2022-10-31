Dünya Çin uzay istasyonuna son modülü fırlattı
ASYA

Çin uzay istasyonuna son modülü fırlattı

Çin, uzay istasyonunun son parçası olan Mengtian laboratuvar modülünü uzaya gönderdi.

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Haber Merkezi İHA
Çin uzay istasyonuna son modülü fırlattı
Çin uzay istasyonuna son modülü fırlattı

Çin, Tiangong uzay istasyonunun oluşturulması için gerekli olan son modülü de fırlattı. Çin İnsanlı Uzay Ajansı’ndan bugün yapılan açıklamada, Mengtian laboratuvar modülünü taşıyan Uzun Yürüyüş-5B Y4 taşıyıcı roketinin, ülkenin güneyindeki Hainan adasında yer alan Wenchang fırlatma alanından bugün yerel saatle 15.37’de uzaya fırlatıldığı bildirildi. Modülün fırlatmadan 8 dakika sonra taşıyıcı roketten ayrılarak belirlenen yörüngeye girdiği aktarıldı.

Laboratuvar modülüyle yeryüzünden 400 kilometre uzaklıktaki iki modülden oluşan kombinasyonun kenetlenerek T-şeklini oluşturması ve Çin’in uzay istasyonu Tiangong’un nihai şeklini alması hedefleniyor. Uzay aracının, Çin’in ilk kalıcı uzay istasyonunun inşasının tamamlanması için kenetlenme ve yörünge değişikliği gibi zorlu görevleri yerine getirmesi gerekiyor.
Mengtian modülünün 17,88 metre uzunluğunda, 23,3 ton fırlatma ağırlığına sahip olduğu kaydedildi.
Çin Nisan 2021’de Tianhe çekirdek modülünü fırlatarak uzay istasyonun yapımına başlamış, Temmuz 2022’de ise laboratuvar modülü Wentian’ı uzaya göndermişti.

Çin Uzay İstasyonu’nun çekirdek modülü Tianhe uzaya gönderildi
OYNAT 00:32
Çin Uzay İstasyonu’nun çekirdek modülü Tianhe uzaya gönderildi
Tianhe modülünü taşıyan Long March- 5Y roketi, Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinde bulunan Wenchang Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatıldı. Toplamda 16.6 metre uzunluğunda, 4.2 metre çağında ve 22.5 ton ağırlığında olan Tianhe modülü, Tiangong uzay istasyonunun kontrol ve yönetim merkezi olarak görev yapacak.


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