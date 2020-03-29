Dünya Çinde hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 300e ulaştı
KORONAVİRÜS

Çin'de hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 300'e ulaştı

Çin'de başlayıp tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 3 bin 300'e yükseldi. Hubey eyaletinde 5 kişinin daha yeni tip koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Şinhua ajansının Çin Ulusal Sağlık Komisyonuna dayandırdığı haberinde, Kovid-19'un ortaya çıktığı Hubey eyaletinde 5 kişinin daha yeni tip koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

Böylelikle ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 300'e ulaştı.

Vaka sayısı arttı

Komisyon, ülkede 45 yeni vaka tespit edildiğini, bunların 44'ünün yurt dışı kaynaklı olduğunu duyurdu. Böylelikle Çin ana karasındaki vaka sayısı 81 bin 439'a ulaştı.

Yurt içi kaynaklı tek vakanın ise ülkenin orta kesimindeki Henan eyaletinden olduğu ifade edildi.

Ülkede Kovid-19 tespit edilen ve hastanedeki tedavisi tamamlanarak taburcu edilenlerin sayısı ise 75 bin 448.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, kısa sürede ülke geneline ve yurt dışına yayılmıştı.

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