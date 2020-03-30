Çin’de öğrenciler okullara döndü: Okul girişlerinde termal kameralar olacak

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İstanbul Valisi Yerlikaya açıklamıştı: 50 bin vatandaşa 300 bin gıda kolisi kampanyası bugün başladı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 50 bin vatandaşa 6 hafta boyunca toplam 300 bin gıda kolisi yardımı yapılacağını duyurmuştu. Yardım kolileri bugün ihtiyaç sahiplerine gönderilmek üzere yola çıktı. Sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş üstü ihtiyaç sahiplerine yapılan yardım ile ilgili konuşan Vali Yerlikaya, “Onlarla ilgili sokağa çıkma yasağı devam ettikçe bu hizmet devam edecek” dedi.