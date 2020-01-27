Dünya Çinden korkutan görüntü Koronavirüs aniden yere yığıyor
ASYA

Çin'den korkutan görüntü: Koronavirüs aniden yere yığıyor

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve şimdiye kadar 10'dan fazla ülkeye yayılan koronavirüsün asıl tehlikesinin gizlendiği iddia ediliyor. Çinli kullanıcıların sosyal medya sitelerine yükledikleri fotoğraf ve videolarda aniden yere yığılan insanlar dikkat çekiyor. Virüs nedeniyle can kaybının 80'e yükseldiği ülkede, aniden yere yığılan insanların görüntüsü izleyenleri korkutuyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Virüsün hastaları aniden öldürüp öldürmediği bilinmiyor.
Virüsün hastaları aniden öldürüp öldürmediği bilinmiyor.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve salgına dönüşen yeni tip koronavirüs nedeniyle can kaybı 80'e, enfekte kişi sayısı 2 bin 744’e yükseldi.

30 bin 453 kişi müşahede altına alındığı ülkede yetkililerin virüsün yol açtığı tehlikeyi gizlediğine dair bazı iddialar var.

Koronavirüs Çin'i sardı: İnsanları yere yığıyor
OYNAT 00:49
Koronavirüs Çin'i sardı: İnsanları yere yığıyor
Çin'de koronavirüs salgını nedeniyle resmi ölüm sayısı 80'e yükseldi. Görüntülerde, insanların kaldırımlarda, yollarda ve hatta bir hastane koğuşunda yere yığıldığı yer alıyor.


Çin'in Vuhan kentinde kaydedildiği iddia edilen görüntü ve fotoğraflarda aniden yere yığılan hastaların olduğu görülüyor.

Yol, hastane ve okul binalarında aniden yere yığılan insanların bulunduğu görüntüler hakkında Çin'den resmi bir açıklama yapılmadı.

Çinli doktorlar virüsün hastayı aniden öldürüp öldürmediğine dair bir açıklama yapmadı ancak görüntüler izleyenleri korkutuyor.

Çin'deki virüs ilk olarak 8 Aralık'ta tespit edildi.
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