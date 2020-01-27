Çin'den korkutan görüntü: Koronavirüs aniden yere yığıyor

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve salgına dönüşen yeni tip koronavirüs nedeniyle can kaybı 80'e, enfekte kişi sayısı 2 bin 744’e yükseldi.
30 bin 453 kişi müşahede altına alındığı ülkede yetkililerin virüsün yol açtığı tehlikeyi gizlediğine dair bazı iddialar var.
Çin'in Vuhan kentinde kaydedildiği iddia edilen görüntü ve fotoğraflarda aniden yere yığılan hastaların olduğu görülüyor.
Yol, hastane ve okul binalarında aniden yere yığılan insanların bulunduğu görüntüler hakkında Çin'den resmi bir açıklama yapılmadı.
Çinli doktorlar virüsün hastayı aniden öldürüp öldürmediğine dair bir açıklama yapmadı ancak görüntüler izleyenleri korkutuyor.
Çin'deki virüs ilk olarak 8 Aralık'ta tespit edildi.