Dünya Çinin dünyadaki gizli karakolları Beşinin Kanadada olduğu iddia edildi
ASYA

Çin'in dünyadaki gizli karakolları: Beşinin Kanada'da olduğu iddia edildi

Çin'in 53 ülkedeki 102 "polis merkezi"nden beşinin Kanada'da bulunduğu öne sürüldü. Gizli karakolların market, restoran ya da değişik iş yeri adı altında faaliyet gösterdiği belirtilirken, bu merkezler yurt dışında yaşayan Çinlileri evlerine dönmeye zorlamakla suçlanıyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Çinin dünyadaki gizli karakolları: Beşinin Kanadada olduğu iddia edildi
Çin'in Kanada'daki polis merkezlerinin, market, restoran ya da değişik iş yeri adı altında faaliyet gösterdiği belirtiliyor.

İspanya merkezli sivil toplum örgütü Safeguard Defenders tarafından yayımlanan "Devriye ve İkna" adlı raporda, uluslararası hukuka aykırı biçimde dünya çapında düzinelerce "Çin polis hizmet merkezi" bulunduğu iddia edildi.

Raporda, eylülde bildirilen 54 Çin polis merkezine ek olarak 48 karakol daha işletildiği, böylelikle bu rakamın 53 ülkede 102'ye çıktığı öne sürüldü.

Safeguard Defenders’a göre, bazı ev sahibi ülkeler, bu merkezlerin kurulmasında Çin ile işbirliği yaptı. Bu merkezler ise yurt dışında yaşayan Çinlileri evlerine dönmeye zorlamakla suçlanıyor.

Kanada Kraliyet Atlı Polisi soruşturma başlattı

Rapora göre, Kanada’daki 5 Çin polis merkezinden 3’ü Toronto bölgesinde, 2’si Vancouver’da faaliyet gösteriyor.

Geçen eylülde başlayan ve Kanada basınına da yansıyan iddialar üzerine, ülkenin üst düzey polis teşkilatı Kanada Kraliyet Atlı Polisi RCMP soruşturma başlattı.

RCMP, devam eden soruşturmayla ilgili daha fazla ayrıntı verilmeyeceğini duyurdu.

Çin’in Toronto Başkonsolosluğu ise polis merkezlerinin, Kovid-19 salgını nedeniyle ülkelerine dönemeyen Çin vatandaşlarının ehliyetlerini yenilemelerine yardımcı olmak için "yerel gönüllülerin" görev yaptığı birimler olduğunu belirtti.

Ancak Safeguard Defenders’ın raporunda, yeni belgelenen istasyonların büyük çoğunluğunun 2016'da salgının başlamasından yıllar önce kurulduğu kaydedildi.

Başbakan Trudeau: "Angajmanları yıllardır biliyoruz"

Bu arada, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, geçen ay Endonezya'da gerçekleşen G20 Zirvesi'nde gazetecilere verdiği demeçte, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'e, Kanada'daki "müdahale" konusunda endişelerini dile getirdiğini söylemişti.

Trudeau, hangi özel müdahaleden bahsettiği sorusuna, "Çin hükümetinin temsilcilerinin Kanada topluluklarıyla, yerel medyayla, yasa dışı Çin polis karakollarının raporlarıyla tutarlı bir şekilde angajmanlar yaptığını yıllardır biliyoruz." cevabını vermişti.

Çin'in Kanada'daki polis merkezlerinin, market, restoran ya da değişik iş yeri adı altında faaliyet gösterdiği, bu noktalarda toplanan bilgilerin ise "ilgili makamlara" aktarıldığı öne sürülüyor.

Uluslararası hukuk kurallarına göre, bir ülkenin başka bir ülke topraklarında polis faaliyeti göstermesi belli izin ve anlaşmalara göre düzenleniyor.

1,3 milyar dolarlık "geleceğin helikopteri": İhaleyi Textron’s Bell şirketi kazandı
EKONOMİ
1,3 milyar dolarlık "geleceğin helikopteri": İhaleyi Textron’s Bell şirketi kazandı

Tahran’ın bilek güreşi: Karabağ
DÜŞÜNCE GÜNLÜĞÜ
Tahran’ın bilek güreşi: Karabağ
Türkiyedesatışı sona erdi

Türkiye'de
satışı sona erdi

Alman otomotiv devinden sürpriz karar.
Kırıkkaledezincirleme kaza

Kırıkkale'de
zincirleme kaza

Bir kişi yaşamını yitirdi dört kişi yaralandı.
Acımasız olacağız

'Acımasız olacağız'

​Bakan Soylu: 55 suç örgütüne yönelik 502 kişi için "silindir" operasyonu başlatıldı.

​Boğaziçi'nde karı-koca aynı tezle master yapmış.

​Bursa'da araç bayisinde korkutan yangın.
Çin'in gizli karakolları

Çin'in gizli karakolları

Beşi Kanada'da çıktı: Ülkeye dönüş için zorluyorlar.
18 yıl sonra<br>ikinci kez yıkıldı

18 yıl sonra
ikinci kez yıkıldı

'Bu acıya nasıl dayanırım' diyerek gözyaşı döktü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı.

​TBMM'de sunumu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yaptı.

​Halkın iradesini yok saydı.

​Alibeyköy'deki tramvay kazasında 'sinyalizasyon bozuk' iddiası.

​Devlet Bahçeli 6'lı masanın adayını seçti.

​PKK'nın Ayn İsa sorumlusu etkisiz.

​ÜFE'de 21,6 puanlık gerileme.

​Mehmet Duman 1 yaşında bir çocuk babasıydı.

​AB'nin Rus petrolüne 60 dolarlık tavan fiyat uygulaması başladı.

​Musk Twitter'ın Biden sansürünü deşifre etmişti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.