Dünya Çinli diplomattan Kanada Başbakanı Trudeauya Ülkeni ABDnin koşan köpeğine çevirdin
AMERİKA

Çinli diplomattan Kanada Başbakanı Trudeau'ya: Ülkeni ABD'nin koşan köpeğine çevirdin

Çin'in Kanada vatandaşlarını casusluk suçlamasıyla gözaltına almasının ardından iki ülke arasında yaşanan krizi daha da derinleştiren bir açıklama geldi. Kanada Başbakanı Justin Trudeau'yu hedef alan

Çinli bir diplomat, "Çocuk, senin en büyük başarın Çin ile Kanada arasındaki dostane ilişkileri mahvetmek ve Kanada'yı ABD'nin koşan köpeğine çevirmek oldu" dedi.

Haber Merkezi Diğer
Çinli diplomattan Kanada Başbakanı Trudeauya: Ülkeni ABDnin koşan köpeğine çevirdin
Eski ABD Başkanı Donald Trump ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau

Çin'in iki Kanada vatandaşını casusluk suçlamasıyla gözaltına aldığı için iki ülke arasında yaşanan kriz büyüyor.

İki ülke arasındaki diplomatik krizden Kanada Başbakanı Justin Trudeau'yu sorumlu tutan Çin'in Rio de Janeiro Başkonsolosu Li Yang, Kanada Trudeau'nun Pekin ile 'dostane ilişkileri mahvettiğini' ifade etti.

"ABD'nin koşan köpeği"

Yang, Twitter paylaşımında "Çocuk, senin en büyük başarın Çin ile Kanada arasındaki dostane ilişkileri mahvetmek ve Kanada'yı ABD'nin koşan köpeğine çevirmek oldu" ifadelerini kullandı.

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