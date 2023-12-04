Çirkinliklerini duvarlara çiziyorlar

Yerle bir ettiği Gazze’de kontrolü eline aldığı bölgelerde İsrail askerleri özellikle sağlam kalan evleri hedef alıyor. Yeni Şafak’ın bölge kaynaklarından edindiği bilgilere göre, kalabalık gruplar halinde ev basan askerler buralarda sorgusuz sualsiz eşyalara el koyuyor. Evden ayrılmadan önce de sprey boyalarla duvarlara çirkin mesajlar bırakıyor.

Duvarlara İsrail bayrağı resmeden bununla da yetinmeyerek Filistin ve Hamas’a dönük hakaret mesajları yazıyor. Konuştukları ve sorguladıkları Gazzelilere her fırsatta psikolojik şiddet uygulayan İsrail askerleri, “Yakında buradan gideceksiniz. Bu topraklar bizim olacak” diyerek Gazze halkına baskı kurmaya çalışıyorlar. Duvarlarını sprey boyalarla ve çirkin mesajlarla kirletmemelerini isteyen Gazzeliler bu nedenle de her türlü şiddete maruz kalabiliyor.