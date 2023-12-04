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Dünya

Çirkinliklerini duvarlara çiziyorlar

Geçici ateşkes sonrasında Gazze’deki katliamını artıran İsrail’in askerleri girdikleri evlere çirkinliklerini kusuyor. İsrail askerleri duvarları Filistinlilere dönük hakaret içeren propaganda yazıları ile dolduruyor.

Canberk Doğan
04:00 - 4/12/2023 Pazartesi
Güncelleme: 02:44 - 4/12/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Yerle bir ettiği Gazze’de kontrolü eline aldığı bölgelerde İsrail askerleri özellikle sağlam kalan evleri hedef alıyor. Yeni Şafak’ın bölge kaynaklarından edindiği bilgilere göre, kalabalık gruplar halinde ev basan askerler buralarda sorgusuz sualsiz eşyalara el koyuyor. Evden ayrılmadan önce de sprey boyalarla duvarlara çirkin mesajlar bırakıyor.

İTİRAZ EDENE ŞİDDET

Duvarlara İsrail bayrağı resmeden bununla da yetinmeyerek Filistin ve Hamas’a dönük hakaret mesajları yazıyor. Konuştukları ve sorguladıkları Gazzelilere her fırsatta psikolojik şiddet uygulayan İsrail askerleri, “Yakında buradan gideceksiniz. Bu topraklar bizim olacak” diyerek Gazze halkına baskı kurmaya çalışıyorlar. Duvarlarını sprey boyalarla ve çirkin mesajlarla kirletmemelerini isteyen Gazzeliler bu nedenle de her türlü şiddete maruz kalabiliyor.

Girdikleri evlerde her yeri kontrol etmeye çalışan İsrailli askerlerinin evi dağıtmada en büyük bahanesi ise silah arama. Evde gördükleri değerli ziynet eşya, gıda, kıyafet gibi eşyaları istedikleri gibi alan İsrail askerleri, Gazzelilere söz hakkı tanımıyor.



#İsrail
#Hamas
#Gazze
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