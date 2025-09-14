CNN'in yeni Kudüs bürosuna tartışmalı transfer

CNN'in Kudüs bürosunun yeni kıdemli 'gazetecisi' soykırım sevici Tal Shalev oldu. Shalev, sosyal medyada, Gazze soykırımına katılan İsrailli kadın zırhlı birliğini övmüş ve tank önünde çekildiği fotoğrafını paylaşmıştı.

Kadın askerleri "kahraman" olarak nitelendiren ve Philadelphia Rotası olarak bilinen Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki sınırın tamamı boyunca yer alan bölgedeki kara yolu boyunca tank ve yoğun ateş kullanılmasını övmüştü.