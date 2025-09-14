CNN'in yeni Kudüs bürosuna tartışmalı transfer

ABD merkezli haber ve televizyon ağı olan CNN'in Kudüs bürosunun yeni kıdemli 'gazetecisi' soykırım sevici Tal Shalev oldu. CNN'nin yeni atamayı duyurması sosyal medyada infiale sebep oldu. Shalev hakkında paylaşım yapan kullanıcılar, CNN'ni tarafsız yayıncılık anlayışından uzaklaştığına vurgu yaptı.
CNN'in Kudüs bürosunun yeni kıdemli 'gazetecisi' soykırım sevici Tal Shalev oldu. Shalev, sosyal medyada, Gazze soykırımına katılan İsrailli kadın zırhlı birliğini övmüş ve tank önünde çekildiği fotoğrafını paylaşmıştı.
İsrailli kadın askerleri 'kahraman' olarak görmüştü
Kadın askerleri "kahraman" olarak nitelendiren ve Philadelphia Rotası olarak bilinen Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki sınırın tamamı boyunca yer alan bölgedeki kara yolu boyunca tank ve yoğun ateş kullanılmasını övmüştü.
Shalev, ayrıca Gazze'deki İsrail ordusu yedek kuvvetlerine katılmaya hazırlanan İsraillileri desteklediğini dile getirmişti.