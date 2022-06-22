Çobanbey’e dönüş zamanı: DEAŞ'tan temizlenen bölgenin nüfusu 10 kat arttı

6 yıl önce Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütü DAEŞ’in elinden kurtulan Suriye’nin kuzeyindeki Çobanbey’de, Türkiye’nin desteği ve halkın azmiyle yeni bir hayat kuruldu. Güvenle birlikte ekonominin çarkları dönmeye başladı. Bölgede artık üretim ve ihracat yapılıyor. Bu istihdam, bölgeye dönüş anlamını da taşıyor. Dönüşlerin en somut göstergesi Çobanbey'in hızla artan nüfusu. Harekat öncesinde 7 bin olan nüfus 6 yılda 70 bini aşmış. Çobanbey Organize Sanayi Bölgesi’nde 3 bin 500 kişiye istihdam sağlanıyor. OSB'den gelir elde edecek kişi sayısının 80 bini aşması, 100 milyon dolarlık üretim ve 50 milyon dolarlık ihracat hacminin olması bekleniyor.

17 yaşındaki İsmail Adil, çalışarak üç kardeşine ve annesine bakıyor.

ESKİDEN SAKLANIYORDUK, ŞİMDİ ÖZGÜRÜZ

17 yaşındaki Ali Akıl, OSB’de kurulan ayakkabı fabrikasında çalışıyor. Terör işgalinde bile ülkesini bırakamadığını söyleyen Akıl, "Daha önce terör örgütü topraklarımızı işgal etmişti. Burada nefes alamıyorduk. Hep terör örgütünden saklandık. Çünkü zorla gençleri ve çocukları alıkoyuyorlardı. Şimdi özgürüz. Hayat güzel, saklanmıyoruz, çalışıyoruz. Çobanbey Organize Sanayi Bölgesi'nin kurulmasıyla birlikte ayakkabıcılık mesleğini öğrendim. Ve şimdi çalışıyorum. Türkiye'de olan akrabalarımla konuşunca çalışmaya başladığımı söylüyorum. Onlar da gelmeyi düşünüyor" şeklinde konuştu.

27 yaşındaki Muhammed İbrahim Çobanbey’de bir kafe işletiyor.

HAYATIMIZ AYDINLANDI

Çobanbey'e iki yıl önce gelen 17 yaşındaki İsmail Adil de aile ekonomisine katkı sağlıyor. Adil, "Güvenli bölge olduktan sonra çalışmak için Çobanbey'e geldim. Üç kardeşim ve anneme bakıyorum. Genç biri olarak, geleceğe umutla bakabiliyorum. Bir dönem tamamen umudumuzu yitirdik. Türkiye'nin yaptığı operasyonlarla hayatımız aydınlandı" dedi.

REKLAM

GERİ DÖNÜP İŞ KURDU

Gaziantep'ten Suriye'ye 8 ay önce gönüllü geri dönen 27 yaşındaki Muhammed İbrahim ise bir kafe işletiyor. "18 yaşında iken Türkiye'ye ailemle geldim. Tam 9 yıl 1 ay Türkiye'de kaldım" diyen İbrahim, şöyle devam etti: "Türkiye ve halkının bize yaptığı iyilikleri hiç unutmayacağız. Şu an yeni ev yapıyorum. Ev bitince bir iki aya kalmadan ailem de gelecek. Benim geldiğimi gören akrabalarım ve arkadaşlarım da gelme kararı aldı ve onlar da dönecek, şu an evlerinin inşaatı devam ediyor."

"İSTİKRAR VE GÜVEN" KARARINI ETKİLEDİ

İbrahim, Çobanbey’in istikrarlı ve güvenli olduğunu belirterek, “Ben neden ülkeme dönmeyeyim, diye düşündüm ve döndüm. Sanayi bölgesinin tamamlamasıyla geri dönme kararı aldım, toprağıma geri döndüm. Sanayi bölgesine yakın bir yere küçük bir kafeterya açtım. İşlerim de güzel gidiyor. Kendi ülkemde iş yapmak anlatılamayacak kadar güzel bir duygu. Türkiye'de olan Suriyeliler de gelmeli. Herkes evine, işine geri dönsün. Biz burada güzel ve iyi işler yapmazsak, kimse yapmaz, kalkınma olmaz. Onun için hep birlikte ülkemizi yeniden ayağa kaldıralım. Artık güvenlik var, hiç tereddüt etmeden gelsinler. Sabahları aynaya baktığımda gözlerimin içi gülüyor, yüzümde gülümseme, işi gelirken hep yeni planlar yapıyorum. İnsanın toprağı gibisi yok” diye konuştu.

REKLAM