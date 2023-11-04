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Dünya

Çocuk ölümlerini doğum oranına bağladı

İngiltere merkezli The Economist dergisi, terör devleti İsrail’in Gazze’deki bebek katliamını meşrulaştırmak isterken insanlık dışı bir habere imza attı. Dergide yer alan bir makalede, Gazze’de İsrail tarafından öldürülen 10 bin civarındaki Filistinlinin yüzde 40’ının çocuk olmasının, “Gazze’deki yüksek doğum oranıyla” ilişkili olduğunu savundu.

Dış Haberler
04:00 - 4/11/2023 Cumartesi
Güncelleme: 05:27 - 4/11/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Derginin, eğitimde ve ekonomide yaşanan sorunları analize ederken, Gazze Şeridi’nin 2006 yılında bu yana İsrail ablukası altında olduğuna değinmemesi ise dikkat çekti.

Derginin, eğitimde ve ekonomide yaşanan sorunları analize ederken, Gazze Şeridi’nin 2006 yılında bu yana İsrail ablukası altında olduğuna değinmemesi ise dikkat çekti.

Sosyal medyada habere büyük tepki gösteren kullanıcılar, Gazze’deki doğum oranının İsrail, Ürdün ve Mısır gibi bölge ülkelerinden daha yüksek olduğu ve Gana, Gabon gibi Afrika ülkeleriyle yakın olduğu yorumunu ise “bebek ölümlerini normalleştirme” çabası olarak nitelendirdi. İşgalci gücün katliamları yerine bölgenin demografik yapısıyla ilgili derinlemesine bir analiz gerçekleştiren dergi, Gazze’deki yüksek doğum oranındaki etmenleri sıralarken de “düşük yaşam süresi, fakirlik ve kadınların eğitim düzeylerinin düşüklüğü”ne vurgu yaptı.


#İsrail
#Gazze
#Netanyahu
#The Economist
3 saat önce
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