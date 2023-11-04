Çocuk ölümlerini doğum oranına bağladı

Sosyal medyada habere büyük tepki gösteren kullanıcılar, Gazze’deki doğum oranının İsrail, Ürdün ve Mısır gibi bölge ülkelerinden daha yüksek olduğu ve Gana, Gabon gibi Afrika ülkeleriyle yakın olduğu yorumunu ise “bebek ölümlerini normalleştirme” çabası olarak nitelendirdi. İşgalci gücün katliamları yerine bölgenin demografik yapısıyla ilgili derinlemesine bir analiz gerçekleştiren dergi, Gazze’deki yüksek doğum oranındaki etmenleri sıralarken de “düşük yaşam süresi, fakirlik ve kadınların eğitim düzeylerinin düşüklüğü”ne vurgu yaptı.