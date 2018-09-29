Dünya Çocukkatilleri 7 şehit
ORTADOĞU

Çocuk katilleri: 7 şehit

İsrail Gazze’de protesto düzenleyen sivillere gerçek mermilerle ateş açtı. 2’si çocuk 7 sivilin şehit olduğu saldırıda 90 kişi de yaralandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Alçakça saldırıda en az 7 kişi şehit oldu, 90 kişi de yaralandı.
Alçakça saldırıda en az 7 kişi şehit oldu, 90 kişi de yaralandı.

Batı Gazze Şeridi’nin İsrail sınırında 30 Mart’tan bu yana devam eden “Büyük Dönüş Yürüyüşü” gösterileri en kanlı günlerinden birini yaşadı. İsrail askerleri cuma namazı sonrasında Gazze’nin doğu sınırında farklı noktalarda toplanan Filistinlilere kurşun yağdırdı.

Alçakça saldırıda en az 7 kişi şehit oldu, 90 kişi de yaralandı. Bazı yaralıların durumunun ağır olduğu ifade edildi.

35’İ ÇOCUK, 3’Ü GAZETECİ

Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra şehit olanların kimliklerini Muhammed İnşasi (18), İyad Halil eş-Şair (18), Muhammed Nayif el-Havm (14), Muhammed Şahsa (24), Muhammed Velid Mustafa Heniyye (32), Nasır Musbih (12) ve Muhammed Eşref el-Avavide (26) olarak açıkladı. El Kudra, yaralıların 35’inin çocuk, 4’ünün kadın ve 3’ünün gazeteci olduğu bilgisini paylaştı.

Atacağımız çok adım var

Atacağımız çok adım var

​ Erdoğan, tarihi Berlin ziyaretiyle yeni bir dönemi başlattı.
Suriye'de 'Çekiç Güç' itirafı

Suriye'de 'Çekiç Güç' itirafı

​Suriye'nin doğusunda PKK devleti kurmak isteyen ABD'den ilginç itiraf geldi.
Çocukkatilleri: 7 şehit

Çocukkatilleri: 7 şehit

​İsrail, sivillere gerçek mermilerle ateş açtı.
Tatbikatlarsavaşı

Tatbikatlarsavaşı

​Avrupa ülkeleri ABD öncülüğünde Yunanistan ve Ege'de tatbikat yapacak.
Kudüssatılık değil!

Kudüssatılık değil!

Abbas'dan ABD ve ​İsrail'e karşı sert açıklamalar.
Hollandasonunda kabul etti

Hollandasonunda kabul etti

​Suriye PKK'sı PYD'yi desteklemeyeceklerini söyledi.
PKK, ÖSO'yasızmak istiyor

PKK, ÖSO'yasızmak istiyor

Terör örgütü PKK, yeni strateji geliştirdi.
'Şimdi tarafını seçme zamanı'

'Şimdi tarafını seçme zamanı'

Çavuşoğlu, Washington Post gazetesine makale yazdı.

F-35B savaş uçağı düştü

F-35B savaş uçağı düştü

Uçakla üsse 8 kilometre mesafe kala bağlantı kesildi.

Maicon'dan altın gol

Maicon'dan altın gol

​Galatasaray, zorlandığı maçta Erzurumspor'u stoperi 'Maicon'la yıktı.
'Almanya anlaşmaya uymuyor'

'Almanya anlaşmaya uymuyor'

Erdoğan, Almanya'yı terör konusunda uyardı.
Kafa karıştıran 'VAR'

Kafa karıştıran 'VAR'

G.Saray maçında Rıdvan Dilmen'i çıldırtan karar.
Etiyopya'da da rahat yok

Etiyopya'da da rahat yok

​FETÖ okulları ve yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
İsrail katletti!

İsrail katletti!

Gazze'deki barışçıl gösterilere gerçek mermi ile saldırdı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.