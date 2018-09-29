Çocuk katilleri: 7 şehit

Alçakça saldırıda en az 7 kişi şehit oldu, 90 kişi de yaralandı.

Batı Gazze Şeridi’nin İsrail sınırında 30 Mart’tan bu yana devam eden “Büyük Dönüş Yürüyüşü” gösterileri en kanlı günlerinden birini yaşadı. İsrail askerleri cuma namazı sonrasında Gazze’nin doğu sınırında farklı noktalarda toplanan Filistinlilere kurşun yağdırdı.

Alçakça saldırıda en az 7 kişi şehit oldu, 90 kişi de yaralandı. Bazı yaralıların durumunun ağır olduğu ifade edildi.

35’İ ÇOCUK, 3’Ü GAZETECİ

Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra şehit olanların kimliklerini Muhammed İnşasi (18), İyad Halil eş-Şair (18), Muhammed Nayif el-Havm (14), Muhammed Şahsa (24), Muhammed Velid Mustafa Heniyye (32), Nasır Musbih (12) ve Muhammed Eşref el-Avavide (26) olarak açıkladı. El Kudra, yaralıların 35’inin çocuk, 4’ünün kadın ve 3’ünün gazeteci olduğu bilgisini paylaştı.